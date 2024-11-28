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В Краснодаре пройдет Рождественская ярмарка

На Пушкинской площади в Краснодаре состоится традиционная Рождественская ярмарка. Там жители смогут приобрести новогодние сувениры и фермерские продукты. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: Freepik

Рождественская ярмарка будет работать с 20 декабря по 12 января в период с 10:00 до 23:00. Одновременно состоится и винная ярмарка.

Для детей обустроят домик Деда Мороза, в котором они смогут написать письмо волшебнику. Новогодняя почта будет работать с 20 декабря по 8 января с 11:00 до 15:00 с перерывом на 15 минут каждый час. 7 января в домике пройдет чаепитие с блинами для малышей.

На ярмарке предприниматели из Крыма и Краснодарского края представят свою продукцию. Жители смогут приобрести авторские кондитерские изделия, колбасы, фермерские сыры, товары народных промыслов и новогодние сувениры. Также на площади будет работать фуд-корт с блюдами кубанской и кавказской кухонь.

На винной ярмарке для краснодарцев представят продукцию виноделов региона. Перед покупкой продукцию можно будет продегустировать.

Торговые точки на ярмарке украсят декором и гирляндами. Для жителей также установят праздничную фотозону.

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