В Краснодаре пройдет Рождественская ярмарка

Для детей обустроят домик Деда Мороза, в котором они смогут написать письмо волшебнику. Новогодняя почта будет работать с 20 декабря по 8 января с 11:00 до 15:00 с перерывом на 15 минут каждый час. 7 января в домике пройдет чаепитие с блинами для малышей.