В Краснодаре пройдет Рождественская ярмарка

Рождественская ярмарка будет работать с 20 декабря по 12 января в период с 10:00 до 23:00. Одновременно состоится и винная ярмарка.
Для детей обустроят домик Деда Мороза, в котором они смогут написать письмо волшебнику. Новогодняя почта будет работать с 20 декабря по 8 января с 11:00 до 15:00 с перерывом на 15 минут каждый час. 7 января в домике пройдет чаепитие с блинами для малышей.
На ярмарке предприниматели из Крыма и Краснодарского края представят свою продукцию. Жители смогут приобрести авторские кондитерские изделия, колбасы, фермерские сыры, товары народных промыслов и новогодние сувениры. Также на площади будет работать фуд-корт с блюдами кубанской и кавказской кухонь.
На винной ярмарке для краснодарцев представят продукцию виноделов региона. Перед покупкой продукцию можно будет продегустировать.
Торговые точки на ярмарке украсят декором и гирляндами. Для жителей также установят праздничную фотозону.