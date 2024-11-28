Лукашенко: российский «Орешник» охладил тех, кто поставил мир на грань третьей мировой войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» оказал сильное воздействие на мировое сообщество, передает БелТА.
Так, в Астане на полях саммита ОДКБ Александра Лукашенко попросили оценить мировую реакцию на демонстрацию возможностей российского ракетного комплекса «Орешник». И белорусский президент сказал, что демонстрация «Орешника» уже охладила тех, кто довел мир и поставил на грань третьей мировой войны.
— Так уже охладило. Это же мы сразу видим по заявлениям в СМИ, — уверен он.
Белорусский лидер также заметил, что в заявлениях Запада уже нет единой линии — «все пошло вразнобой». Лукашенко добавил, что это может говорить об определенной растерянности на Западе.
— Это говорит о том, что немножко растерялись, — пояснил глава республики.
При этом Лукашенко и сам оценил российский «Орешник», назвав его хорошим оружием.
— Не ядерное оружие, а по своей мощи сопоставимо с ядерным оружием. Но без проникающей радиации, без заражения местности и объектов, — перечислил белорусский лидер.
И сказал, что демонстрация этого оружия сильно подействовала на мировое сообщество, а в особенности на тех, кто думал, что все обойдется.
— Не обойдется, — предупредил президент.
Еще Александр Лукашенко согласился с важностью этого для безопасности Союзного государства. И рассказал, как пошутил с президентом России Владимиром Путиным на эту тему.
— Естественно. Я тут старшему брату пошутил, говорю: «Места готовы дислокации. Когда?» — «Подумаем», — рассказал разговор белорусский президент.
Кроме того, Александр Лукашенко заявил о НАТОфикации мира и игнорирование Западом угроз: «Обстановка только ухудшается».
Еще президент Беларуси сказал, что Запад тратит силы на надуманные проблемы: «Эти фальшивки сами и создают».
Также белорусский лидер обратил внимание на отсутствие Армении на саммите ОДКБ в Астане.