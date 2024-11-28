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Лукашенко: российский «Орешник» охладил тех, кто поставил мир на грань третьей мировой войны

Лукашенко: «Орешник» охладил тех, кто ставит мир на грань третьей мировой войны.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» оказал сильное воздействие на мировое сообщество, передает БелТА.

Так, в Астане на полях саммита ОДКБ Александра Лукашенко попросили оценить мировую реакцию на демонстрацию возможностей российского ракетного комплекса «Орешник». И белорусский президент сказал, что демонстрация «Орешника» уже охладила тех, кто довел мир и поставил на грань третьей мировой войны.

— Так уже охладило. Это же мы сразу видим по заявлениям в СМИ, — уверен он.

Белорусский лидер также заметил, что в заявлениях Запада уже нет единой линии — «все пошло вразнобой». Лукашенко добавил, что это может говорить об определенной растерянности на Западе.

— Это говорит о том, что немножко растерялись, — пояснил глава республики.

При этом Лукашенко и сам оценил российский «Орешник», назвав его хорошим оружием.

— Не ядерное оружие, а по своей мощи сопоставимо с ядерным оружием. Но без проникающей радиации, без заражения местности и объектов, — перечислил белорусский лидер.

И сказал, что демонстрация этого оружия сильно подействовала на мировое сообщество, а в особенности на тех, кто думал, что все обойдется.

— Не обойдется, — предупредил президент.

Еще Александр Лукашенко согласился с важностью этого для безопасности Союзного государства. И рассказал, как пошутил с президентом России Владимиром Путиным на эту тему.

— Естественно. Я тут старшему брату пошутил, говорю: «Места готовы дислокации. Когда?» — «Подумаем», — рассказал разговор белорусский президент.

Кроме того, Александр Лукашенко заявил о НАТОфикации мира и игнорирование Западом угроз: «Обстановка только ухудшается».

Еще президент Беларуси сказал, что Запад тратит силы на надуманные проблемы: «Эти фальшивки сами и создают».

Также белорусский лидер обратил внимание на отсутствие Армении на саммите ОДКБ в Астане.