Лукашенко: российский «Орешник» охладил тех, кто поставил мир на грань третьей мировой войны

Так, в Астане на полях саммита ОДКБ Александра Лукашенко попросили оценить мировую реакцию на демонстрацию возможностей российского ракетного комплекса «Орешник». И белорусский президент сказал, что демонстрация «Орешника» уже охладила тех, кто довел мир и поставил на грань третьей мировой войны.