В Ростовской области с начала года привели в порядок 476 участков дорог

В 2024 году в Ростовской области привели в порядок 476 участков дорог общей протяженностью 788 км. На эти цели было потрачено более 23 млрд рублей. Такие цифры озвучили в министерстве транспорта региона.
По данным первого замглавы донского минтранса Инны Володиной, особое внимание в области уделялось дорогам местного значения: 368 дорожных объектов общей протяженностью 465 км обновили за более чем 10 млрд рублей.
— В первую очередь к нормативному состоянию приводились участки, обеспечивающие доступность социально значимых объектов. Также учли пожелания жителей Дона, — рассказала Инна Володина.
В частности, в Ростовской области отремонтировали 32 дороги, ведущие к образовательным и досуговым учреждениям, 11 дорог вблизи медучреждений и 10 дорог рядом с туристическими объектами. По просьбе людей работали в Азове, Батайске, Новошахтинске и Ростове-на-Дону.
На 150 отрезках проезжей части общей протяженностью 315 км работы были завершены с опережением графика.
— Также в текущем году уделялось внимание содержанию автомобильных дорог. С начала года устранили более 230 тысяч кв. метров дефектов покрытия, уложили порядка 227 км выравнивающего слоя. Разметку обновили на 7 тысячах км, — добавила Инна Володина.
На 2025 год к обновлению запланировали 234 объекта местного значения общей протяженностью 287 км. В том числе, собираются обновить 17 автодорог вблизи школ.