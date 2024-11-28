В начале зимы в Уфе ограничат движение по мосту-вставке через Белую

В настоящее время в столице Башкирии продолжается капитальный ремонт арочного моста через реку Белую в створе улицы Воровского. Из-за этого в это воскресенье, 1 декабря, с 09:00 до 16:00 по соседнему мосту-вставке, чтобы обеспечить безопасность, перекроют 50-метровый участок крайней правой полосы.