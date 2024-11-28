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В начале зимы в Уфе ограничат движение по мосту-вставке через Белую

В Уфе на семь часов перекроют мост-вставку через реку Белую.

Источник: Комсомольская правда

На грядущих выходных в Уфе перекроют мост. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

В настоящее время в столице Башкирии продолжается капитальный ремонт арочного моста через реку Белую в створе улицы Воровского. Из-за этого в это воскресенье, 1 декабря, с 09:00 до 16:00 по соседнему мосту-вставке, чтобы обеспечить безопасность, перекроют 50-метровый участок крайней правой полосы.

Власти города просят жителей и гостей Уфы учитывать грядущие ограничения при планировании своих поездок.

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