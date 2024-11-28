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Очистные сооружения на полигоне в Барсуковке заработают в январе

В декабре ожидается последняя поставка техники.

Источник: Правительство Калининградской области

Очистные сооружения на полигоне в Барсуковке заработают в январе. Накануне на свалку из Владимира привезли очередную партию очистных сооружений, а последняя прибудет 10 декабря. Впереди монтажные работы. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора.

Планируется, что очистные будут перерабатывать до 200 кубометров сточных вод в сутки.

«Сейчас входим в активную фазу нашей борьбы с запахами. Обсудили это с активистами округа. Основное мероприятие впереди, с более долгосрочным временем реализации — дегазация как элемент рекультивации. Уже начали сбор предпроектных исходных данных, проведены изыскания, в начале следующего года начнем проектирование».

написал Алексей Беспрозванных

Глав региона отметил, что завоз на Барсуковку и последующая утилизация жировых отходов прекращены.

ЖКХ