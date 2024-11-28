Очистные сооружения на полигоне в Барсуковке заработают в январе

«Сейчас входим в активную фазу нашей борьбы с запахами. Обсудили это с активистами округа. Основное мероприятие впереди, с более долгосрочным временем реализации — дегазация как элемент рекультивации. Уже начали сбор предпроектных исходных данных, проведены изыскания, в начале следующего года начнем проектирование».