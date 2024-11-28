Чернышенко: программы РНФ предполагают рост доходов исследователей в России

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Реализация программ Российского научного фонда (РНФ) будет способствовать росту доходов ученых, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на пленарном заседании IV Конгресса молодых ученых.
Он напомнил, что в феврале президентом Владимиром Путиным была утверждена Стратегия развития РНФ до 2030 года.
«Результатами ее реализации будет не только повышение результативности отечественной науки, но и рост доходов, что очень важно, и улучшение качества жизни наших исследователей. Линейка мер поддержки будет расширяться, также будет увеличиваться финансирование», — заявил Чернышенко, напомнив, что гранатовые программы РНФ в соответствии с поручением президента РФ теперь распространяются не только на фундаментальные, но и прикладные научные проекты.