Актриса Мерлан не боится повторить судьбу Сильвии Кристель из-за «Эммануэль»

— Было очень атмосферно. Мы все побывали в Гонконге. И было такое удушающее ощущение, поскольку мы находились на земле, где властвует капитализм. И в то же время мы чувствовали, что вокруг нас, неподалеку, есть скрытая от глаз любовь и жизнь, бьющая ключом. Мы начали снимать в отеле — том, что показан в фильме, — и в какой-то момент оказались заперты там из-за тайфуна. Точно как в фильме. Эти параллели между выдумкой и реальностью полностью погрузили нас в атмосферу кино. Мы абсолютно слились с картиной, потому что жили там же, где снимались, — в этом роскошном отеле. Все это сразу придало происходящему особенное ощущение.