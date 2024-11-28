Такси и трамвай столкнулись в Минске на улице Якуба Коласа

В Минске произошло столкновение такси и трамвая, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП с участием трамвая случилось на улице Якуба Коласа утром 28 ноября. Предварительно установлено, что 21-летний таксист, поворачивая налево, не пропустил трамвай, который ехал попутно. В итоге транспортные средства столкнулись.
К счастью, в аварии обошлось без жертв. Только у транспорта механические повреждения.
Также грузовик опрокинулся из-за стаи собак на дороге под Светлогорском.
Еще два человека погибли и четыре ранены в двух жестких ДТП в Витебской области, которые произошли почти одновременно.
Между тем мощные магнитные бури обрушатся на Землю 28 и 29 ноября — что ждать белорусам.
Тем временем европейские синоптики предупредили о мокром снеге из-за циклона в Беларуси на 28 и 29 ноября: «Образуется снежный покров и в районе Минска».