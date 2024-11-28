РНФ: почвы российских городов Арктики обладают необычно разнообразной микрофлорой

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские почвоведы обнаружили, что в почвах Апатитов и других городов российской Арктики присутствует множество разновидностей микробов — их видовое разнообразие оказалось на 43% выше, чем в природном грунте. Ученые связывают это с использованием почвенных смесей для обустройства зеленых зон, сообщает пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Поскольку в Арктике активно развиваются города и промышленность, необходимо отслеживать, как подобная деятельность влияет на микробные сообщества почвы. Это влияние важно учитывать при разработке стратегий для смягчения негативных последствий антропогенного влияния и поддержания здоровых и устойчивых экосистем Арктики», — пояснила старший научный сотрудник РУДН им. Патриса Лумумбы (Москва) Мария Корнейкова, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Корнейкова и ее коллеги уже несколько лет изучают, как очаги человеческой цивилизации в Арктике воздействуют на ее почвы. В прошлом году им удалось обнаружить, что почвы в городах в приполярных регионах России выделяют на треть больше углекислого газа, чем природный грунт, что породило большой интерес к изучению различий в видовом составе и численности почвенных микробов городов и природы Арктики.
Для получения подобных сведений ученые собрали большое число проб почвы в Мурманске и Апатитах, а также рядом с металлургическими заводами в Заполярном и Кандалакше и на большом расстоянии от этих предприятий. Исследователи изучили химический состав этих образцов грунта, определили доли нутриентов и органики, а также проанализировали видовой состав и численность почвенных микробов по обрывкам их ДНК.
Проведенный исследователями анализ показал, что микробные сообщества в арктических городах были устроены иначе и обладали на 43% более высоким уровнем видового разнообразия, чем в природном грунте Арктики, что связано с наличием большого количества нутриентов в городских почвенных смесях. При этом ученые зафиксировали снижение численности и богатства видов микробов в почвах в непосредственной близости от металлургических заводов, что подтверждает их существенный вклад в загрязнение почв приполярных регионов Земли ионами металлов.
В дополнение к этому, исследователи выделили несколько видов микроскопических грибов-аскомицетов и фотосинтезирующих бактерий, чья численность была необычно высокой в окрестностях медно-никелевых заводов. Это указывает на высокую стойкость данных организмов к загрязнению почвы никелем и медью, что делает их особенно интересными для дальнейшего изучения и анализа того, как будет меняться структура почвенной микрофлоры Арктики в результате деятельности человека.