РНФ: почвы российских городов Арктики обладают необычно разнообразной микрофлорой

Корнейкова и ее коллеги уже несколько лет изучают, как очаги человеческой цивилизации в Арктике воздействуют на ее почвы. В прошлом году им удалось обнаружить, что почвы в городах в приполярных регионах России выделяют на треть больше углекислого газа, чем природный грунт, что породило большой интерес к изучению различий в видовом составе и численности почвенных микробов городов и природы Арктики.