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Крымские антимонопольщики внесли «МЧС» в черный список

Крымское УФАС внесло «МЧС» в черный список из-за сигнализации в школе.

Источник: Комсомольская правда

Крымское управление ФАС внесло ООО «МЧС» в черный список за то, что компания не установила пожарную сигнализацию в школе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Компания должна была установить систему пожарной безопасности в Семисотской школе. Выполнить эти работы было необходимо до 15 мая. В действительности же подрядчик даже не приступил к установке.

«Подрядчик сослался на финансовые трудности и отсутствие оборудования, однако никаких действий для выполнения обязательств не предпринял даже после расторжения контракта», — говорится в сообщении.

В итоге школа осталась без пожарной сигнализации. ООО «МЧС» внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Компании и ее учредителю на два года запретили участвовать в госзакупках.

МЧС
ФАС