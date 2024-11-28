Крымские антимонопольщики внесли «МЧС» в черный список

Компания должна была установить систему пожарной безопасности в Семисотской школе. Выполнить эти работы было необходимо до 15 мая. В действительности же подрядчик даже не приступил к установке.
«Подрядчик сослался на финансовые трудности и отсутствие оборудования, однако никаких действий для выполнения обязательств не предпринял даже после расторжения контракта», — говорится в сообщении.
В итоге школа осталась без пожарной сигнализации. ООО «МЧС» внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Компании и ее учредителю на два года запретили участвовать в госзакупках.