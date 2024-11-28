Незаконных мигрантов обнаружили на стройках в Воронеже

В Воронеже прошел очередной рейд по соблюдению миграционного законодательства. Полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии проверили два строящихся объекта в Центральном и Коминтерновском районах. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 28 ноября.
Правоохранители проверили 37 иностранных граждан, пятерых гастарбайтеров, троих граждан Туркменистана и по одному из Таджикистана и Узбекистана. Их доставили в отдел полиции. В действиях иностранцев установили 9 административных нарушений 18 Главы КоАП РФ, из которых 4 — нарушение режима пребывания, 5 — осуществление трудовой деятельности без патента.
В итоге пятерым мужчинам назначены штрафы, а четверо подлежат выезду за пределы РФ. Кроме того, в отношении работодателей проводится проверка по статье 18.15 КоАП РФ.