Незаконных мигрантов обнаружили на стройках в Воронеже

Правоохранители проверили 37 иностранных граждан, пятерых гастарбайтеров, троих граждан Туркменистана и по одному из Таджикистана и Узбекистана. Их доставили в отдел полиции. В действиях иностранцев установили 9 административных нарушений 18 Главы КоАП РФ, из которых 4 — нарушение режима пребывания, 5 — осуществление трудовой деятельности без патента.