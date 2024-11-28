Лукашенко заявил, что искусственный интеллект грозит гибелью человечеству

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что искусственный интеллект может погубить человечество, передает БелТА.
Так, выступая на саммите ОДКБ в Астане, белорусский президент с обеспокоенностью указал на перспективы неконтролируемого использования возможностей искусственного интеллекта. Также он обратил внимание на то, что искусственный интеллект все чаще используют для планирования и решения военных задач. При этом Лукашенко сказал, что человечество рискует потерять контроль над этой технологией.
— Имея способность к самообучению, этот инструмент может погубить человечество, если его выпустить из-под контроля, — уверен он.
Кроме того, среди других проблем белорусский президент назвал вопросы информационной безопасности и киберугрозы. Лукашенко не упустил, что современные технологии создают тысячи новых возможностей и перспектив, однако и указал на их минусы.
— С другой стороны, они порождают множество рисков и угроз — фейки, дезинформация, атаки на критическую инфраструктуру, — перечислил глава Беларуси.
Также Александр Лукашенко заявил, что российский «Орешник» охладил тех, кто поставил мир на грань третьей мировой войны.
Кроме того, глава Беларуси заявил о НАТОфикации мира и игнорирование Западом угроз: «Обстановка только ухудшается».
Еще президент сказал, что Запад тратит силы на надуманные проблемы: «Эти фальшивки сами и создают». И белорусский лидер обратил внимание на отсутствие Армении на саммите ОДКБ в Астане.