Лукашенко заявил, что искусственный интеллект грозит гибелью человечеству

Так, выступая на саммите ОДКБ в Астане, белорусский президент с обеспокоенностью указал на перспективы неконтролируемого использования возможностей искусственного интеллекта. Также он обратил внимание на то, что искусственный интеллект все чаще используют для планирования и решения военных задач. При этом Лукашенко сказал, что человечество рискует потерять контроль над этой технологией.