Лук, огурцы и капуста стали дороже для жителей Башкирии

В Башкирии за неделю подорожали лук, огурцы и капуста. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 18 по 25 ноября килограмм репчатого лука подорожал на 8,98%. На этой неделе его средняя цена составила 42,03 рублей. Также жителям республики на 8,24% больше придется отдать за огурцы (средняя цена — 163,23 рубля) и на 4,28% за белокочанную капусту (38,18 рубля).
Однако на этой неделе на 1,65% подешевела фруктово-ягодные консервы для детского питания (средняя цена — 493,48 рубля), на 1,34% — мясные консервы для детского питания (1100,72 рубля), на 1,01% — вермишель (83,25 рубля).
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