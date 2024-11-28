Лук, огурцы и капуста стали дороже для жителей Башкирии

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 18 по 25 ноября килограмм репчатого лука подорожал на 8,98%. На этой неделе его средняя цена составила 42,03 рублей. Также жителям республики на 8,24% больше придется отдать за огурцы (средняя цена — 163,23 рубля) и на 4,28% за белокочанную капусту (38,18 рубля).