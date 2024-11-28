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Концепцию оформления улиц к Новому году подготовили в Ростове-на-Дону

Стало известно, как украсят Ростов-на-Дону к Новому году.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону подготовили концепцию оформления улиц к Новому году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

— Уже разработаны брендбук и концепция комплексного оформления улиц и площадей нашего города. Базовыми цветами логотипа праздника стали в этом году красный, белый и синий, — написал Алексей Логвиненко.

В брендбуке подробно описали графические элементы. Дизайнерские решения смогут использовать городские службы, коммерческие организации и все, кто захотят украсить фасады зданий, транспорт и помещения.