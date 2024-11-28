В Крыму за два года планируют полностью реконструировать Мисхорский парк

По поручению главы Крыма Сергея Аксенова в ближайшие два года на территории парка-памятника садово-паркового искусства «Мисхорский» будет выполнен капитальный ремонт. Как заявил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, полностью завершить реконструкцию намерены к 2027 году.
Обновление коснется прогулочных зон, а также внутренних дорог парка. Одним из ключевых этапов станет проведение противооползневых работ, которые обеспечат устойчивость склона над пляжем санатория «Мисхор».
«Особое внимание будет уделено восстановлению музыкального фонтана — изюминки парка, который неизменно привлекает множество туристов», — рассказал Гоцанюк.
Не останутся без внимания и зеленые насаждения. Уже начались масштабные работы по уборке сухостоя.