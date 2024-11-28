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В Крыму за два года планируют полностью реконструировать Мисхорский парк

Мисхорский парк в Крыму намерены полностью реконструировать к 2027 году.

Источник: Юрий Гацанюк/Telegram

По поручению главы Крыма Сергея Аксенова в ближайшие два года на территории парка-памятника садово-паркового искусства «Мисхорский» будет выполнен капитальный ремонт. Как заявил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, полностью завершить реконструкцию намерены к 2027 году.

Обновление коснется прогулочных зон, а также внутренних дорог парка. Одним из ключевых этапов станет проведение противооползневых работ, которые обеспечат устойчивость склона над пляжем санатория «Мисхор».

«Особое внимание будет уделено восстановлению музыкального фонтана — изюминки парка, который неизменно привлекает множество туристов», — рассказал Гоцанюк.

Не останутся без внимания и зеленые насаждения. Уже начались масштабные работы по уборке сухостоя.

архитектура