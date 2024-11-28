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В Иркутске будут обрабатывать дороги от наледи в ночь на 29 ноября

Жителям не стоит оставлять авто вдоль дорог так, как они помешают технике.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске техника будет посыпать проезжие части в ночное время. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, ближе к утру прогнозируют перепад температур, а значит может появиться гололед. Также продолжится расчистка магистральных улиц.

— Запланирован вывоз снега с улиц Карла Маркса, Ленина, Култукская, Депутатская, Некрасова, Пролетарская, Горького, Партизанская, Марата, Свердлова, Литвинова, Дзержинского, в переулке Пионерском и возле аэропорта, — поделились в администрации.

Также горожан попросили не ставить авто на стоянку возле проезжих частей, оно может помешать уборочной технике. В крайнем случае или экстренной ситуации сибиряки могут обратиться к единому дежурному диспетчеру по номерам: 520−112, 563−430.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что три самолета не смогли вылететь в Бодайбо из областного центра из-за непогоды. Рейсы перенесли на сутки.