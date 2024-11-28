В Омске не вернулся домой со школы 13-летний ребенок

Поисковый отряд «Доброспас-Омск» обратился за помощью к омичам. Как говорится в листовке, размещенной на официальной странице отряда «Вконтакте», вчера в Омске пропал 13-летний Даниил Анисимов. Он вышел из лицея по бульвару Заречный и домой, на улицу Лукашевича, не вернулся. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.
Приметы подростка: серо-зеленые глаза, темно-русые волосы, рост 140 см, телосложение худощавое. Он был одет в черную куртку с капюшоном, черную шапку, брюки темно-синего цвета и ярко-голубые кроссовки. При себе у него был телефон фирмы «Техно».
Всех, кто видел подростка, просят позвонить по телефонам: 8−999−470−10−08; 8−999−453−77−10 или в полицию. Также отряду нужна помощь волонтеров.