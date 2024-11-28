В Омске не вернулся домой со школы 13-летний ребенок

Поисковый отряд «Доброспас-Омск» обратился за помощью к омичам. Как говорится в листовке, размещенной на официальной странице отряда «Вконтакте», вчера в Омске пропал 13-летний Даниил Анисимов. Он вышел из лицея по бульвару Заречный и домой, на улицу Лукашевича, не вернулся. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.