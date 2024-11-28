Синоптики предупредили о гололедице в пятницу

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на пятницу из-за гололедицы, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, в ближайшие сутки погоду в стране будут в основном будут формировать фронтальные разделы циклона, только днем на западе скажется влияние области повышенного атмосферного давления.
«Ожидается преобладание облачной погоды, ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по восточной половине республики пройдут осадки — снег, мокрый снег и дождь».
Там также уточнили, что местами прогнозируется туман, слабый гололед и налипание мокрого снега, на некоторых участках дорог — гололедица.
Ночью температура воздуха составит от −2 до +4°С, днем — от −1°С (на северо-востоке) до +7°С (на юго-западе).
В последний день ноября погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного давления. Небольшие осадки возможны только на юго-востоке республики — мокрый снег и дождь, снова прогнозируется гололедица. Ночью температура будет находиться в пределах от −3 до +3°С, днем — от 0 до +6°С.