Олбани
+2°
слабый дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики предупредили о гололедице в пятницу

В последний день рабочей недели осадки — дождь и мокрый снег — ожидаются только на востоке республики.

Сейчас в Олбани: +2° 0 м/с 93% 749 мм рт. ст. +2°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на пятницу из-за гололедицы, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки погоду в стране будут в основном будут формировать фронтальные разделы циклона, только днем на западе скажется влияние области повышенного атмосферного давления.

«Ожидается преобладание облачной погоды, ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по восточной половине республики пройдут осадки — снег, мокрый снег и дождь».

сказали в Белгидромете.

Там также уточнили, что местами прогнозируется туман, слабый гололед и налипание мокрого снега, на некоторых участках дорог — гололедица.

Ночью температура воздуха составит от −2 до +4°С, днем — от −1°С (на северо-востоке) до +7°С (на юго-западе).

В последний день ноября погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного давления. Небольшие осадки возможны только на юго-востоке республики — мокрый снег и дождь, снова прогнозируется гололедица. Ночью температура будет находиться в пределах от −3 до +3°С, днем — от 0 до +6°С.