Синоптики предупредили о гололедице в пятницу

В последний день ноября погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного давления. Небольшие осадки возможны только на юго-востоке республики — мокрый снег и дождь, снова прогнозируется гололедица. Ночью температура будет находиться в пределах от −3 до +3°С, днем — от 0 до +6°С.