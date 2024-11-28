Playboi Carti представит новый альбом на фестивале Rolling Loud 15 декабря

Тарик Шериф, соучредитель Rolling Loud, которому удалось послушать лонгплей, написал в своих соцсетях: «Вчера вечером мы с Карти общались по FaceTime около двух часов. Братан включил мне несколько песен из альбома. I Am Music вот-вот станет классикой».