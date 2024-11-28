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Playboi Carti представит новый альбом на фестивале Rolling Loud 15 декабря

Американский хип-хоп-исполнитель Playboi Carti полностью исполнит лонгплей I Am Music на фестивале Rolling Loud, который пройдет в Майами 15 декабря. Когда состоится официальный релиз пластинки, пока неизвестно.

Источник: Звук

Американский хип-хоп-исполнитель Playboi Carti полностью исполнит лонгплей I Am Music на фестивале Rolling Loud, который пройдет в Майами 15 декабря. Когда состоится официальный релиз пластинки, пока неизвестно.

Тарик Шериф, соучредитель Rolling Loud, которому удалось послушать лонгплей, написал в своих соцсетях: «Вчера вечером мы с Карти общались по FaceTime около двух часов. Братан включил мне несколько песен из альбома. I Am Music вот-вот станет классикой».

Playboi Carti уже давно намекает на выход своего третьего студийника. Он также говорил, что альбом увидит свет до конца года, пишет NME.

Напоминаем, что последний на данный момент лонгплей исполнителя Whole Lotta Red был выпущен в 2020 году.

Ранее The Weeknd и Playboi Carti представили совместный трек Timeless. Кроме этого Карти появился в виниловом издании «CHROMAKOPIA» рэпера Tyler, the Creator.