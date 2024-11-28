Актер Гела Месхи заявил, что мечтает сыграть Константина Райкина

— Юра говорил: «Он почти такой же, как ты. Только у тебя есть темперамент, а он должен быть более смурным, замкнутым, говорить только глазами». И я доверяю всегда режиссерам. Вот, например, я люблю живопись. Вы же не скажете Ван Гогу, как ему нужно писать картины? Так же вы не скажете Юре Быкову, какую краску ему использовать. Он дает невероятные нюансы, интересные детали. Только скажет какую-то фразу — ты за нее цепляешься как актер, и у тебя все получается.