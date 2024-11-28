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В Казанском Кремле начали монтаж новогодней иллюминации

В музее-заповеднике Казанский Кремль начали устанавливать новогоднюю иллюминацию. Рабочие монтируют световые арки.

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Кроме того, будет украшен двор Присутственных мест, где установят новогоднюю елку. В зимние праздники здесь развернется ярмарка и пройдет череда праздничных мероприятий.

«Новогодняя иллюминация Казанского Кремля в этом году будет традиционной. Обновление коснется новогодней елки во дворе — для нее мы заказали новые украшения», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе музея-заповедника.

Включить иллюминацию планируют в декабре, уточнили в Казанском Кремле. Точная дата, по словам собеседника агентства, будет определена Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.