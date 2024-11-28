Что за фрукт питахайя, на что он похож по вкусу и кому не следует его есть

Питахайя (питайя), также известная как драконий фрукт или драгонфрут, относится к семейству кактусовых и широко распространена в Центральной и Южной Америке, а также в некоторых тропических странах Азии. Ее родина — Мексика, Гватемала и Коста-Рика, где этот удивительный плод изначально использовался местными народами. По мере своего распространения, питахайя получила популярность в других странах, таких как Вьетнам, Таиланд и даже в Австралии, где ее начали активно выращивать.