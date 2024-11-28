Что за фрукт питахайя, на что он похож по вкусу и кому не следует его есть

Питахайя, или драгонфрут, — это фрукт, который привлекает внимание своей необычной формой и ярким цветом. Помимо экзотического внешнего вида, он известен своими питательными свойствами и потенциальной пользой для здоровья. «Газета.Ru» выяснила, что за фрукт питахайя, в чем его полезные свойства и какие существуют возможные риски и противопоказания при его употреблении.
Что такое питахайя?
Питахайя (питайя), также известная как драконий фрукт или драгонфрут, относится к семейству кактусовых и широко распространена в Центральной и Южной Америке, а также в некоторых тропических странах Азии. Ее родина — Мексика, Гватемала и Коста-Рика, где этот удивительный плод изначально использовался местными народами. По мере своего распространения, питахайя получила популярность в других странах, таких как Вьетнам, Таиланд и даже в Австралии, где ее начали активно выращивать.
С ботанической точки зрения, питахайя — это ягода с сочной мякотью и тонкой, но прочной кожурой. С кулинарной точки зрения и по внешнему виду, питахайя — это фрукт с множеством мелких семян в мякоти, подобно киви.
Внешний вид.
Плоды питахайи имеют характерную форму, чем-то напоминающую звезду с яркой кожицей, покрытой чешуйками, которая порой выглядит, как шипы. Это делает их похожими на чешую дракона, откуда, возможно, и происходит название «драконий фрукт».
В зависимости от сорта, мякоть питахайи может быть белой, красной или даже желтой, а кожура — зеленой, желтой или розовой.
Какой по вкусу драгонфрут?
Существует несколько основных разновидностей питахайи, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики: от внешнего вида до вкуса.
* Красная питахайя имеет сладковатый вкус и сочную мякоть. Эта разновидность наиболее распространена и чаще всего встречается в магазинах. Этот сорт имеет вкус более сладкий, чем желтая питахайя. Многие люди описывают вкус красной питахайи как сочетание арбуза, киви и груши.
* Желтая питахайя отличается более ярким вкусом, чем красная. Она имеет тонкую, гладкую кожуру и белую сочную мякоть. Эта разновидность имеет более кислый, но все же сладковатый вкус. У этого сорта более яркий аромат, чем у других, и часто встречается более хрустящая текстура.
* Костариканская питахайя известна своим большим размером и уникальными вкусовыми качествами. Эта разновидность становится все более популярной благодаря своей сладости и нежной текстуре. Вкус этого сорта также напоминает сочетание арбуза, киви и груши, однако иногда может появиться клубничное послевкусие.
Каждый из этих сортов может иметь разные оттенки, а также разные питательные свойства, но все они обладают низкой калорийностью и высоким содержанием витаминов.
Польза питахайи для здоровья.
Питахайя вызывает все больше интереса не только из-за экзотического внешнего вида, но и благодаря своим многочисленным полезным свойствам. Этот удивительный фрукт обладает богатым питательным составом и может стать отличным дополнением к рациону для тех, кто заботится о своем здоровье и хочет укрепить иммунитет, отметила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, нутрициолог, автор курса «Основы управления здоровьем», основатель проекта «Центр управления весом» Наталья Петрова.
Питательные вещества.
Питахайя, по словам врача, содержит множество витаминов и минералов, что делает ее ценным источником питательных веществ.
* Витамин C. Питахайя является отличным источником витамина C, который помогает укреплять иммунную систему, способствует заживлению ран и улучшает состояние кожи. Витамин C также выступает мощным антиоксидантом, защищая клетки от повреждений.
* Клетчатка. Плоды питахайи содержат большое количество клетчатки, что крайне важно для здоровья пищеварительной системы. Она помогает поддерживать нормальную работу кишечника, способствует выведению токсинов и может снизить риск возникновения хронических заболеваний, связанных с пищеварением.
* Витамины группы B. Эти витамины играют важную роль в обмене веществ и энергетическом обмене. Витамины группы B помогают улучшить работу нервной системы и поддерживают здоровье кожи.
* Минералы. Питахайя насыщена минералами, такими как магний, кальций и калий. Например, магний поддерживает работу мышц и нервной системы, а калий помогает в регулировании давления. Эти минералы способствуют нормализации обменных процессов в организме.
Антиоксидантные свойства.
Питахайя обладает высоким содержанием антиоксидантов, таких как беталаины, каротиноиды и витамин C. Антиоксиданты играют ключевую роль в защите организма от свободных радикалов — атомов или молекул, которые могут повреждать клетки и приводить к возникновению воспалительных процессов и хронических заболеваний.
* Борьба с воспалениями. Регулярное употребление питахайи может помочь снизить уровень воспаления в организме благодаря антиоксидантному действию. Это важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже рака.
* Поддержка сердечно-сосудистой системы. Антиоксиданты помогают сохранять здоровье сердечно-сосудистой системы, улучшая кровообращение и снижая уровень плохого холестерина. Питахайя также может способствовать уменьшению рисков сердечно-сосудистых заболеваний.
«Мелкие черные семена питахайи являются источником танинов — дубильных веществ. Поэтому с давних времен за положительный эффект, который они оказывают на сердечно-сосудистую, иммунную и нервную системы, работу мозга и ЖКТ, фрукт иногда также называли драконьим дыханием, ассоциируя его с силой», — рассказала врач-эндокринолог.
Польза для пищеварения.
Клетчатка в питахайе помогает поддерживать здоровое пищеварение за счет следующих эффектов:
* Регуляция работы кишечника. Высокое содержание клетчатки способствует увеличению объема стула и облегчает его прохождение через кишечник, что помогает предотвратить запоры. Клетчатка также способствует росту полезных бактерий в кишечнике, тем самым улучшая микрофлору.
* Профилактика заболеваний системы пищеварения. Регулярное потребление пищевых волокон способствует снижению риска развития заболеваний, таких как дивертикулит и геморрой. Клетчатка также способствует нормализации уровня сахара в крови, что может быть особенно важно для людей с диабетом.
* Снижение уровня холестерина. Клетчатка в питахайе может помочь снизить уровень плохого холестерина (ЛПНП) в крови, что способствует поддержанию здоровья сердца.
Дополнительные свойства.
Питахайя также может оказывать на организм человека следующие положительные эффекты:
* Снижение веса. Питахайя обладает низкой калорийностью, что делает ее отличным выбором для тех, кто хочет контролировать свой вес. Высокое содержание клетчатки помогает ощущать сытость и уменьшает общее потребление калорий.
Возможный вред и кому не следует есть драгонфрут.
Несмотря на свои достоинства, у питахайи есть некоторые особенности, которые могут представлять опасность или оказывать нежелательный эффект на некоторых людей. Как и с любым продуктом, чрезмерное употребление питахайи может навредить здоровью.
Несмотря на пользу питахайи, важно не переусердствовать: употребляйте не более 300 г фрукта в день.
Людям с чувствительным желудком стоит уменьшить эту порцию в два-три раза.
1. Аллергия. Питахайя может вызвать аллергическую реакцию, как все экзотические фрукты, обратила внимание Наталья Петрова. Симптомы могут проявляться в виде зуда, отеков, высыпаний, а в тяжелых случаях — анафилаксии. Если вы никогда не ели питахайю, первый раз попробуйте небольшую порцию, чтобы проверить реакцию организма.
2. Проблемы с ЖКТ. Хотя питахайя считается легко усваиваемым фруктом, в некоторых случаях она может вызвать дискомфорт в животе, газы или диарею, особенно при употреблении в больших количествах, подчеркнула врач. Высокое содержание клетчатки может оказать нежелательный эффект на людей с чувствительным желудком.
3. Сахар в составе. Несмотря на то, что питахайя содержит естественные сахара и полезные углеводы, в больших количествах ее употребление может не подойти людям с диабетом или тем, кто следит за уровнем сахара в крови.
4. Содержание оксалатов. Питахайя содержит оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках у предрасположенных к этому людей. Если вы уже имеете проблемы с почками, стоит ограничить потребление этого фрукта или избегать его.
Как правильно чистить и есть питахайю.
Научиться правильно чистить и есть питахайю очень просто. Вот несколько способов ее употребления.
В свежем виде.
Спелая питахайя имеет сладкий вкус и освежающий аромат. Для того чтобы насладиться ею в чистом виде, просто разрежьте плод пополам и с помощью ложки отделите белую мякоть от кожуры. Принцип чистки питахайи чем-то напоминает разделку авокадо или киви. При желании можете есть драконий фрукт прямо из кожуры. Также можно использовать нож, чтобы нарезать мякоть на кусочки.
Использование в салатах и смузи.
Питахайю можно добавлять в салаты, сочетая с другими тропическими фруктами, такими как манго, ананас, гуава, банан и другие. Она также отлично подходит для смузи — просто смешайте мякоть с йогуртом и любыми ягодами. В результате получится не только вкусный, но и полезный напиток.
Десерты и напитки.
Питахайя прекрасно дополнит ваши десерты: кексы, муссы и желе. Вы также можете делать освежающие напитки с добавлением мякоти питахайи, например, смешивая ее с водой и лимонным соком.
Как правильно выбрать и хранить питахайю.
Выбор спелой питахайи — важный аспект, чтобы получить максимум вкуса и пользы от этого удивительного экзотического плода.
Советы по выбору спелых плодов.
Ищите питахайю с яркой, блестящей кожурой без видимых повреждений. Спелый плод должен быть слегка мягким при нажатии, но не слишком. Обратите внимание на цвет: у красной питахайи кожица должна быть яркой, а у желтой — гладкой и золотистой.
Условия хранения.
Храните питахайю в прохладном и сухом месте. Высокие или низкие температуры могут погубить плод. Рекомендованная температура составляет около +7−10°C. Спелые плоды желательно употребить в течение нескольких дней, чтобы насладиться свежим вкусом.