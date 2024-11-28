«Разбудил навязчивый лай собак». Собаки учуяли пожар и спасли семью сельчан в Быховском районе

В Быховском районе собаки спасли семью сельчан при пожаре. Подробности рассказали в управлении Могилевского областного МЧС.
Ночной пожар произошел в деревне Седич. Примерно 19.00 часов в среду 60-летний сельчанин вычистил отопительный котел, а угли с золой в ведре вынес на улицу и оставил около сарая.
Около полуночи семья заснула, а 04.00 часов домочадцы проснулась от громкого назойливого лая трех собак, ночевавших в доме. Хозяйка дома вышла на кухню и увидела огненное зарево в огне, горел сарай, вплотную примыкающий к дому.
Женщина разбудила мужа, он побежал выгонять со двора автомобиль, а его жена набрала номер МЧС 101.
Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, уже вспыхнула кровля хозпостройки. Спасатели локализовали возгорание и не дали огню уничтожить жилой дом. Однако сарай практически сгорел, огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытия, стены и имущество.
— По предварительным данным пожар начался из-за незатушенных углей, оставленных около сарая, — прокомментировали в УМЧС.
Тем временем грузовик опрокинулся из-за стаи собак на дороге под Светлогорском.
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