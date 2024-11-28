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«Разбудил навязчивый лай собак». Собаки учуяли пожар и спасли семью сельчан в Быховском районе

Собаки учуяли пожар и спасли семью сельчан своим лаем в Быховском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Быховском районе собаки спасли семью сельчан при пожаре. Подробности рассказали в управлении Могилевского областного МЧС.

Ночной пожар произошел в деревне Седич. Примерно 19.00 часов в среду 60-летний сельчанин вычистил отопительный котел, а угли с золой в ведре вынес на улицу и оставил около сарая.

Около полуночи семья заснула, а 04.00 часов домочадцы проснулась от громкого назойливого лая трех собак, ночевавших в доме. Хозяйка дома вышла на кухню и увидела огненное зарево в огне, горел сарай, вплотную примыкающий к дому.

Женщина разбудила мужа, он побежал выгонять со двора автомобиль, а его жена набрала номер МЧС 101.

Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, уже вспыхнула кровля хозпостройки. Спасатели локализовали возгорание и не дали огню уничтожить жилой дом. Однако сарай практически сгорел, огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытия, стены и имущество.

— По предварительным данным пожар начался из-за незатушенных углей, оставленных около сарая, — прокомментировали в УМЧС.

Тем временем грузовик опрокинулся из-за стаи собак на дороге под Светлогорском.

Еще такси и трамвай столкнулись в Минске на улице Якуба Коласа.

Между тем мощные магнитные бури обрушатся на Землю 28 и 29 ноября — что ждать белорусам.