У Омской крепости залили главную городскую горку

В этом году на территории Омской крепости будут залиты две горки: детская и для взрослых. Также там появится ледовый городок. В целом новогоднее оформление главной локации праздника обойдется городу в более чем 2 млн рублей. Торжественное открытие площадки намечено на 27 декабря.