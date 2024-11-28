У Омской крепости залили главную городскую горку

Мэр города Омска Сергей Шелест рассказал о том, как будет выглядеть главная городская площадка новогоднего праздника.
«На территории музея-исторического парка “Омская крепость” уже установлены световые конструкции из букв и цифр. Также ледовых дел мастера приступили к заливке основания горки и ската в центре площади», — сообщил он.
В этом году на территории Омской крепости будут залиты две горки: детская и для взрослых. Также там появится ледовый городок. В целом новогоднее оформление главной локации праздника обойдется городу в более чем 2 млн рублей. Торжественное открытие площадки намечено на 27 декабря.