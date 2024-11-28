Олбани
+2°
слабый дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Омской крепости залили главную городскую горку

Торжественное открытие главной городской елки планируется 27 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Мэр города Омска Сергей Шелест рассказал о том, как будет выглядеть главная городская площадка новогоднего праздника.

«На территории музея-исторического парка “Омская крепость” уже установлены световые конструкции из букв и цифр. Также ледовых дел мастера приступили к заливке основания горки и ската в центре площади», — сообщил он.

В этом году на территории Омской крепости будут залиты две горки: детская и для взрослых. Также там появится ледовый городок. В целом новогоднее оформление главной локации праздника обойдется городу в более чем 2 млн рублей. Торжественное открытие площадки намечено на 27 декабря.