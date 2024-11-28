В Ялте пройдет антитеррористическая тренировка

В пятницу, 29 ноября, в Ялте планируют провести антитеррористическую тренировку. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Совета министров Крыма.
Глава администрации Ялты Янина Павленко отметила, что учебные антитеррористические мероприятия начнутся в 10 утра. Это мероприятие пройдет в поселке Никита. Планируется, что тренировка завершится в пять вечера.
Павленко отметила, что будет перекрыта улица Никитский спуск. По ее словам, ограничения будут действовать на участке от трассы Симферополь — Алушта — Ялта до арки въезда в Никитский Ботанический сад.
«Временно будет перекрыто движения по ряду улиц посёлка Никита. Также будет проводиться оповещение и учебная эвакуация населения», — добавила руководитель администрации.