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В Ялте пройдет антитеррористическая тренировка

В Ялте состоится антитеррористическая тренировка 29 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 29 ноября, в Ялте планируют провести антитеррористическую тренировку. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Совета министров Крыма.

Глава администрации Ялты Янина Павленко отметила, что учебные антитеррористические мероприятия начнутся в 10 утра. Это мероприятие пройдет в поселке Никита. Планируется, что тренировка завершится в пять вечера.

Павленко отметила, что будет перекрыта улица Никитский спуск. По ее словам, ограничения будут действовать на участке от трассы Симферополь — Алушта — Ялта до арки въезда в Никитский Ботанический сад.

«Временно будет перекрыто движения по ряду улиц посёлка Никита. Также будет проводиться оповещение и учебная эвакуация населения», — добавила руководитель администрации.

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