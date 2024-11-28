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Ростовчан приглашают на бесплатные лекции и экскурсии по истории города

Специалисты расскажут, почему у купца Парамонова обеденный стол уходил под пол и другие интересные факты из истории Ростова.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 30 ноября педагоги и студенты Южного федерального университета проведут публичные лекции и экскурсии по истории Ростова. Встреча начнется в 12 часов в особняке Николая Парамонова на улице Пушкинской.

— Проект назвали «Человек, университет и город». Будем рассказывать о Ростове просто и интересно, без заумств и с картинками, — обещает доцент кафедры исторического факультета и экскурсовод Мария Братолюбова.

Темы выбраны не случайно. Специалисты расскажут, как 1 декабря 1915 года в Ростове появился университет и почему у них с городом не случилась любовь с первого взгляда. А еще — какие зарплаты получали профессора и где питались первые студенты.

Во время лекции «Докопаться до города» ростовчане увидят находки, сделанные археологами в историческом центре Ростова.

— Покажем клад, который был обнаружен в 2021 году, бутылку с посланием 120-летней давности!

Также Мария Братолюбова расскажет о цирковом прошлом донской столицы. Объяснит, почему Ростов называли веселящимся городом и откуда в конце 19-го — начале 20 века пошла мода на массовое искусство.

Лекции и пешие экскурсии позволяют открыть для себя город с неожиданной стороны из архива героя публикации.

А поскольку 250 лет назад, в ноябре Екатерина II подписала указ о переселении армян из Крыма — специалисты напомнят горожанам историю Нахичевани.

Кроме того, студенты проведут экскурсию по особняку Парамоновых и расскажут, зачем стол купца несколько раз за обед уходил под пол. Было ли это простой забавой или способом сохранить деловые секреты.

Зарегистрироваться на бесплатные лекции и экскурсии можно по ссылке. Организаторы просят взять с собой паспорт.