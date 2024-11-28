«Сначала был в шоке, а потом в панике»: как отец из сибирского села в одиночку воспитывает четырех детей

— С бывшей женой я познакомился в общей компании. Поначалу смутила разница в возрасте, я старшее нее на 12 лет. К тому же, у меня за плечами был неудачный брак, подрастал сын. Сейчас ему уже 20. Все же решили попробовать съехаться. Прожили вместе 10 лет, пока я не узнал, что у супруги роман на стороне. Она оправдываться не стала — собрала вещи и уехала к сестре, забрав с собой младших дочь и сына. Насте тогда был годик, Артему — четыре. Старших оставила со мной. Спустя месяц она попросила на время присмотреть за всеми, но больше за ними не приезжала. Да и я бы не отдал. Какие мысли были, когда осознал, что остался один с четырьмя детьми? Сначала был в шоке, потом в панике, — вспоминает сибиряк.