«Сначала был в шоке, а потом в панике»: как отец из сибирского села в одиночку воспитывает четырех детей

— Многие до сих пор не знают, что я отец-одиночка. Не распространяюсь, да и жаловаться на жизнь, даже если тяжело, не люблю, — делится 49-летний Николай Плотников.
Мужчина не понаслышке знает, что значит быть и за папу, и за маму. Эти роли он совмещают вот уже шесть лет. После развода с женой на его плечи свалились все хлопоты по воспитанию двух сыновей и двух дочек.
Большая семья живет на малой родине Николая — в селе Баяндай Иркутской области. Пока ребята ходят в школу и посещают кружки, их папа с утра и до позднего вечера принимает заявки в качестве водителя такси.
САМОЕ СЛОЖНОЕ — ЕЖЕДНЕВНАЯ ГОТОВКА.
— Не вспомню, когда в последний раз отдыхал, — смеется сибиряк. — Работаю и в выходные, и в праздники. Зато могу сам распоряжаться своим временем.
Обычный день многодетного отца начинается около 7 утра. Мужчина садится за руль, развозит пассажиров, но вскоре возвращается домой, чтобы отвезти школьников к первому уроку. Самая младшая Настенька в этом году впервые села за парту, 10-летний Артем учится в 4-м классе, 11-летняя Юля — на класс старше, а 15-летний Никита — в 8-м.
— После полудня я забираю свою первоклашку и еду готовить обед. К этому времени освобождаются и все остальные. После каждый бежит по своим делам: Артем на футбол, Юля на танцы, а Никита — в спортзал. Настю отвожу к бабушке, либо иногда беру таксовать вместе с собой. В секции, куда она хотела попасть, не было мест, поэтому ждем следующего года.
К ужину Плотниковы вновь собираются за столом, обсуждают последние новости и готовятся делать домашнее задание. Старшие помогают младшим. Глава семьи же вновь уезжает на заказы и освобождается к 23 часам вечера.
— Самое сложное для меня — это ежедневная готовка, — признается Николай. — Дети любят, когда я варю борщ, плов. Но иногда приходится придумывать что-то на скорую руку. Раз в месяц я закупаюсь крупами, макаронами. Свинину и говядину беру стегнами, а за остальными продуктами хожу в магазин каждый день.
ОТКРЫЛ БИЗНЕС РАДИ ДЕТЕЙ.
Несколько лет Николай трудился вахтами на заготовке леса. Работа приносила хорошие деньги, но после развода нужно было воспитывать детей, а значит — быть дома. Тогда мужчина взялся за строительство бань, гаражей и зимовья. Но подработка была сезонной, а доход непостоянным.
— Решил таксовать. Как раз на тот момент у меня была старая девятка. Подкопив денег, купил подержанную «Тойоту» и сам поставил на ход. В один момент машина сломалась, а запчасти, как назло, подскочили в цене в 2−3 раза. Требовалась неподъемная сумма. Родственники подсказали, что можно заключить социальный контракт для поддержки малого бизнеса. Я обратился в соцзащиту, собрал необходимые документы, получил официальное разрешение на перевозку пассажиров, зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и получил 250 тысяч рублей, которые вложил в ремонт автомобиля.
Николай распространил рекламу такси в группах Баяндаевского района и даже нанял других водителей. Дело пошло в гору.
— Наработав клиентскую базу, все постепенно начали работать сами на себя. Из-за этого в последнее время конкуренция в селе стала очень высокой.
Николай Плотников за рулем с 2013 года. Вот уже несколько работает в такси. Ради детей сибиряк открыл собственное дело. Пресс-служба правительства Иркутской области.
По словам Николая, мать детей материально их мало чем поддерживает и задолжала крупную сумму по алиментам.
— С бывшей женой я познакомился в общей компании. Поначалу смутила разница в возрасте, я старшее нее на 12 лет. К тому же, у меня за плечами был неудачный брак, подрастал сын. Сейчас ему уже 20. Все же решили попробовать съехаться. Прожили вместе 10 лет, пока я не узнал, что у супруги роман на стороне. Она оправдываться не стала — собрала вещи и уехала к сестре, забрав с собой младших дочь и сына. Насте тогда был годик, Артему — четыре. Старших оставила со мной. Спустя месяц она попросила на время присмотреть за всеми, но больше за ними не приезжала. Да и я бы не отдал. Какие мысли были, когда осознал, что остался один с четырьмя детьми? Сначала был в шоке, потом в панике, — вспоминает сибиряк.
«ПРОСЯТ — СТАРАЮСЬ ВЫПОЛНЯТЬ».
В воспитании ребят Николаю помогают пожилая мать и сестры, которые живут с ним в одном селе. Однако мужчина старается делать все сам.
— У вас строгий папа?
— Нет, — уверенно мотает головой пятиклассница Юля.
— Надо было сказать, что строгий, — смеется сибиряк. — На самом деле, характер у меня мягкий. Если что-то просят, стараюсь выполнять.
Дочки Николая увлекаются танцами, сыновья — спортом. Пресс-служба правительства Иркутской области.
В планах у Плотниковых — переезд в город. Но пока мечтам не дают сбыться растущие, как на дрожжах, цены на недвижимость.
— Хотелось бы быть рядом с детьми, когда они окончат школу и поступят в колледж или университет.