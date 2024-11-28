Кто такой скуф, почему он никому не нравятся и как им не стать

В ноябре 2024 года в СМИ появилась информация о пропаже Алексея Скуфьина. По некоторым данным, он не выходил на связь с близкими в течение двух недель после жалоб на плохое самочувствие. Однако позже сам Алексей опроверг эти слухи, заявив, что находится дома, играет в компьютерные игры и наслаждается пивом. Он отметил, что его близкие всегда были в курсе его местонахождения, а информация о его исчезновении недостоверна.