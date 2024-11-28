«Круг замкнулся»: Как в Ростове возрождали греческий храм, рассказал его настоятель отец Григорий

Многие ростовчане помнят, как в течение нескольких лет в самом центре города, рядом с Публичной библиотекой — на пересечении Пушкинской улицы и Университетского переулка — строился статный Благовещенский греческий храм. Службы в нем идут уже больше десяти лет, а колокола сегодня слышно на всю округу.
— Этот храм, как и его предшественник, закрытый 65 лет назад, роднит прихожан с древними христианскими центрами православного Востока — такими как Иерусалим, Афон, Кипр, Греция и другие, куда многие мечтают совершить паломничество, — говорят специалисты.
По словам настоятеля — иеромонаха Григория (Соколова), именно здесь ростовчане и гости города могут прикоснуться к древней традиции и побывать на богослужениях, подобных тем, которые вдохновили князя Владимира на принятие Русью христианства.
Здание храма построено рядом с Публичной библиотекой. Фото: Благовещенский греческий храм.
ОТКУДА ГРЕКИ НА ДОНУ.
— Известно о нескольких волнах переселения греков на Дон. Все они были связаны с различными историческими обстоятельствами. Наиболее древние свидетельства греческого присутствия в нашем регионе — поселение в дельте Дона милетских купцов в VI веке до нашей эры — так называемое Елизаветинское городище. И, конечно, город Танаис, основанный еще в III веке до н.э. выходцами из Боспорского царства.
Заметную роль в жизни самого Ростова греки начали играть уже с XVIII века, а некоторые из них даже дали начало нескольким казачьим родам — Грековых, Машлыкиных, Яновых, Егоровых и других.
В славную историю Дона навсегда вписаны фамилии выдающихся торговцев, управленцев, купцов и меценатов Варваци, Асланиди, Мариолаки, Диамантиди, Феофани, Кундури, Вальяно и других.
Многие ростовчане приходят сюда, чтобы побывать на службе, какие проходят на Афоне. Фото: Благовещенский греческий храм.
ОФИЦИАЛЬНО — ОКОЛО ТЫСЯЧИ.
Да и в те времена целые улицы Ростова были компактно населены, в основном, греками: Дмитриевская — ныне Шаумяна, Малая Садовая — сейчас она называется Суворова, а в центре города даже образовался своеобразный греческий квартал с двухклассным училищем, выстроенной в стиле неоклассицизма Благовещенской церковью и домом для духовенства.
Сегодня на месте храма находится Кукольный театр им. В. С. Былкова, здание же гимназии стало ЗАГСом Кировского района, а в доме, где некогда жили священнослужители, сейчас располагается греческое общество «Танаис».
Как рассказал отец Григорий, сегодня в донской столице, согласно официальной статистике, проживает около тысячи греков.
Священнослужители во время службы облачаются в яркие, по греческой традиции, одеяния. Фото: Благовещенский греческий храм.
— В связи с общим возрождением в 90-е годы прошлого века религиозной жизни и возвращением Церкви множества поруганных святынь, ростовскими греками во главе с Иваном Саввиди был поднят вопрос восстановления и Благовещенского храма. Под строительство нам был выделен участок земли совсем недалеко от того места, где находился первый храм, а именно — рядом с Публичной библиотекой. В 2007 году здесь был заложен первый камень, а спустя шесть лет начались регулярные богослужения.
МРАМОР ОСТРОВА ТАСОС И МОЗАИЧНЫЙ ПОЛ.
Настоятель объясняет: храм построен в неовизантийском стиле и заметно превосходит своего предшественника в размерах.
— Его архитектура отсылает нас к лучшим образцам византийского церковного искусства. Росписи выполнены выдающимися афинскими художниками-иконописцами Димитрисом Циандасом и Никосом Влахоянисом, а тончайшей резной работы иконостас и входные двери — потомственными резчиками братьями Икономиди из города Салоники.
Особым украшением внутреннего убранства храма является мозаичный каменный пол и декоративные элементы, исполненные из белоснежного мрамора острова Тасос. Фото: Благовещенский греческий храм.
Особым украшением внутреннего убранства храма является мозаичный каменный пол и декоративные элементы, исполненные из белоснежного мрамора острова Тасос.
— Главным консультантом по всем вопросам строительства храма до сих пор является духовный наставник братства кельи святого Николая на горе Афон — отец Арсений. Видимо, этим объясняется та удивительная атмосфера, которая роднит наш храм с обителями Святой Горы, — замечает отец Григорий. — Надо сказать, что пять лет назад Благовещенский греческий храм посетил и сам Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
ПОЧЕМУ ХРАМ — БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ?
— Храм посвящен празднику Благовещения Пресвятой Богородицы, поскольку именно в этот день в 1821 году митрополитом Патрским Германом было провозглашено начало греческого освободительного восстания против Османского владычества.
Традицией стало ежегодное совершение митрополитом Меркурием литургии по чину апостола Иакова. Фото: Благовещенский греческий храм.
По словам собеседника, значительную поддержку восставшие получили от своих соотечественников в России, основавших здесь партизанскую организацию «Филики Этерия», филиал которой находился и в Таганроге. Кстати, там же был и Иерусалимский греческий монастырь. Интересно, что одному из его иеромонахов Дамиану старец Павел Таганрогский предсказал стать Патриархом Иерусалимским. Все сбылось в 1897 году.
Погруженный в греческую историю настоятель рассказывает, что Российская Империя сыграла исключительную роль в становлении независимой Греции. Не случайно и первым правителем свободной Эллады стал бывший глава МИД России Иоанн Каподистрия.
В храме поют два хора — греческой традиции и русской. Фото: Благовещенский греческий храм.
— Кроме дня независимости ростовские греки молитвенно отмечают в нашем храме и другие важные даты. Например, 28 октября — День Охи, когда в 1940 году Греция мужественно ответила «нет» на требование фашисткой коалиции Италии и Германии представить свою территорию для занятия стратегических позиций. 19 мая — День скорби и памяти геноцида греков Малой Азии — срединной части современной Турции, который в первой четверти XX века привел к практически полному исчезновению христианского присутствия в этом регионе. И это при том, что первые общины были основаны еще учениками Христа и их ближайшими сподвижниками.
«ДАЕТ НАМ ВАЖНЫЙ ВЕКТОР И ОРИЕНТИР».
В итоге, одним из путей исхода понтийских греков с исторической родины было их переселение через Грузию на территорию России. Именно их потомки сейчас и проживают на Дону, составляя актив прихода.
Резной иконостас из дуба был изготовлен за пять лет. Фото: Благовещенский греческий храм.
— Хочется подчеркнуть, это потомки христиан, которые сохранили свою веру, несмотря на все испытания периода Османского владычества после завоевания Константинополя в 1453 году. Они потомки тех, от кого Русь приняла христианство, а вместе с ним все богатое культурное наследие Восточной Римской империи — Византии.
К слову, очень почитаемый православными современный святой — преподобный Паисий Святогорорец — тоже родом из Малой Азии.
— Согласно имеющимся свидетельствам, ростовчане очень любили прежний Благовещенский храм несмотря на то, что священство было из греков, а богослужения совершалось, в основном, по-гречески. Один из последних клириков нашей церкви — отец Иоанн Попандопуло — был также духовно близок с почитаемым на Дону протоиереем Иоанном Домовским. Это говорит о том, что церковный Ростов той эпохи жил как одна дружная многонациональная христианская семья. Это дает нам важный вектор и ориентир — к чему мы должны стремиться, возрождая сейчас Благовещенский греческий приход в его своеобразии.
Прихожане собирают помощь для бойцов на СВО. Фото: Благовещенский греческий храм.
ДВА ХОРА — ДВЕ ТРАДИЦИИ.
По словам настоятеля, храм должен стать местом, где православный грек будет слышать родную речь и музыку, которая согревала столетиями души его предков, а прихожане других национальностей — иметь возможность прикоснуться к древней традиции Православного Востока — родины мучеников, великих святых и учителей Церкви, имена которых у всех на слуху. Речь и про Димитрия Солунского, Георгия Победоносца, Николая Чудотворца, Спиридона Тримифунтского, Ионна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, и, наконец, про равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — просветителей славян.
Кстати, на все греческие праздники настоятель обращается к прихожанам и по-русски, и по-гречески.
По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия в храме была открыта Школа византийского пения с хором в двух составах — мужском и женском.
— Это стало тем недостающим элементом, завершившим эстетический замысел нашего храма с его особой архитектурой и убранством. За что мы благодарим талантливого церковного певца и гимнографа — Серафима Астахова, которого специально пригласили из Санкт-Петербурга. На его счету создание уже нескольких певческих коллективов и сейчас он продолжает свою творческую карьеру в Сербии.
Управляют мужским и женским составами нашего византийского хора ребята с высшим музыкальным образованием. Вместе с ними за богослужениями в храме поет и более привычный русский партесный хор.
Этот храм, как и его предшественник, закрытый 65 лет назад, роднит прихожан с древними христианскими центрами православного Востока. Фото: Благовещенский греческий храм.
ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ, ИДУЩЕЕ ОТ АНТИЧНОСТИ.
Так что уже сейчас, каждый ростовчанин, не покидая родной город, может услышать древнейшее церковное пение, в его непрерывном развитии, идущем еще от античности. Именно оно сопровождает богослужения в Иерусалиме, Афинах, Салониках, Александрии, Антиохии, на Кипре и Керкире (Корфу) и, конечно, в обителях Святой Горы Афон.
— Также, около года назад мы перевели с греческого молебный канон иконе Божией Матери «Всецарица», прославившейся многими исцелениями онкобольных по молитвам перед ней. Теперь наш храм — единственное место в России, где по воскресеньям в 17:00 каждый может услышать молебное пение «Всецарице» именно так, как оно исполняется в монастыре Ватопед на Афоне перед подлинником этой иконы.
Прекрасной богослужебной традицией стало ежегодное совершение митрополитом Меркурием литургии по чину апостола Иакова, который отличается целым рядом особенностей, характерных некогда для служения Евхаристии на Святой Земле, в Иерусалиме.
На все греческие праздники настоятель обращается к прихожанам и по-русски, и по-гречески. Фото: Благовещенский греческий храм.
ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ И ПОМОЩЬ БОЙЦАМ СВО.
Настоятель уверен, что иначе в южном Ростове, пронизанном самыми разными культурами, и быть не могло:
— Такое смешение традиций характерно для приходов подобных нашему. Например, есть русские приходы в Греции и на Кипре, которые посещают наши соотечественники. Наиболее ярким из них является русский Троицкий храм в Афинах, который был куплен российским правительством в 1847 году. Несмотря на то, что после революции 1917 года Россия утратила контроль над храмом, который находится теперь в юрисдикции Афинской Архиепископии Элладской Православной Церкви, он продолжает быть тем местом, где наши соотечественники получают духовную поддержку и утешение.
С его настоятелем архимандритом Синезием (Викторатосом) отец Григорий дружит еще со времен его учебы в Москве. Сейчас Троицкий храм Афин посещают также ростовские греки, вернувшиеся на родину тридцать лет назад.
В обоих хорах поют и любители, и люди с высшим музыкальным образованием. Фото: Благовещенский греческий храм.
В остальных проявлениях приходской жизни храм ничем не отличается от большинства приходов Ростова-на-Дону. При храме действует библиотека. Воскресная школа для детей, которую посещает около 40 человек, лекторий для взрослых. Доброй традицией стал сбор гуманитарной помощи и покупка мединструментов для госпиталей зоны проведения СВО.
— Таким удивительным образом в истории одного православного прихода отразилась судьба братских по вере русского и греческого народов, пересеклись судьбы людей и эпох нашего прекрасного южного города. Хочется верить, что в настоящем Благовещенский храм со своей особой богослужебной жизнью и приходским укладом станет украшением православной жизни Ростова, местом, близким и родным для жителей и гостей нашего города.
ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ.
«Круг замкнулся».
— Бытует мнение, что в Церковь людей приводит, в основном, какая-то жизненная драма. Но это правда лишь отчасти. Действительно, некоторых приводит горе. Но оно мало кого задерживает, ведь время лечит любые раны. Подлинным же мотивом для большинства прихожан быть в Церкви является любовь к Богу и храму.
Настоятель храма — иеромонах Григорий (Соколов). Фото: Благовещенский греческий храм.
Эта любовь привела и меня в 1996 году в Михаило-Архангельский храм Новочеркасска. Его настоятель протоиерей Олег Добринский-Григориадис является духовником Федеральной национально-культурной автономии греков. Там я впервые услышал мотивы греческих песнопений.
Спустя десять лет, уже будучи студентом Философского факультета РГУ, пришел в греческое общество «Танаис» изучать новогреческий язык. Примечательно, что уже много лет оно располагается в Греческом переулке, в том самом некогда доме причта старого Благовещенского храма.
Конечно, в годы моей учебы в РГУ и помыслить было нельзя, что совсем рядом с греческим обществом, Публичной библиотекой и родной Зональной библиотекой РГУ будет возведен прекраснейший Благовещенский храм.
Отец Григорий вернулся в родные края и стал настоятелем храма. Фото: Благовещенский греческий храм.
Закладка храма состоялась, когда я был еще первокурсником Московской духовной семинарии. Потом было пять лет учебы в магистратуре Богословского Факультета Фессалоникийского университета, после — пять лет работы в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата и служения в Скорбященском храме на Большой Ордынке, где в 2013 году надо мной был совершен монашеский постриг и рукоположение в дьяконский сан. Эти годы я вспоминаю с особой теплотой и благодарностью к своим наставникам и руководителям, которых всегда поминаю в своих молитвах.
В 2019 году иеродиакон Григорий (Соколов) был рукоположен во пресвитеры Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.
В храме регулярно проводятся богослужения. Фото: Благовещенский греческий храм.
Спустя два года принял я решение вернуться на малую родину, чтобы оказаться поближе к родным и быть полезным в том храме и той общине, с которой меня связывает многолетний интерес к греческому языку и культуре. А через год митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий принял решение назначить меня настоятелем Благовещенского греческого храма. Можно сказать, круг замкнулся: спустя 18 лет я вернулся туда, где и начался мой духовный путь.
Нужно отметить, что в своем интересе к греческой культуре и языку я не одинок, у иностранцев это явление особое, даже имеющее собственное название — филэллинизм. Оно устойчиво продолжает проявлять себя в истории, когда люди находят для себя вдохновение в самых разных пластах древнего греческого наследия. Филэллины, такие как английский поэт Джордж Байрон, даже активно способствовали в XIX веке освобождению Греции от османского ига. Именно на бульваре Филэллинов находится русский Троицкий храм Афин. В моем случае это любовь православной греческой Традиции, являющейся базовой для всего Православия.