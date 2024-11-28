«Круг замкнулся»: Как в Ростове возрождали греческий храм, рассказал его настоятель отец Григорий

Закладка храма состоялась, когда я был еще первокурсником Московской духовной семинарии. Потом было пять лет учебы в магистратуре Богословского Факультета Фессалоникийского университета, после — пять лет работы в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата и служения в Скорбященском храме на Большой Ордынке, где в 2013 году надо мной был совершен монашеский постриг и рукоположение в дьяконский сан. Эти годы я вспоминаю с особой теплотой и благодарностью к своим наставникам и руководителям, которых всегда поминаю в своих молитвах.