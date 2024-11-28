Электронная музыка: что это такое, история возникновения, представители жанра

Этот жанровый мутант зародился на британских рейвах начала 1990-х, когда некоторые диджеи поднимали скорость пластинки до максимальных значений (то есть +8%), чтобы ещё сильнее завести толпу. В итоге многие молодые люди догадались взять барабанные брейки из старых соул-записей, например «Apache» от Incredible Bongo Band и «Amen, Brother» The Winstons, и построить на них целые композиции. Так на танцполах возник жанр, который быстро прозвали джанглом. Потом такую музыку стали называть более престижно — драм-н-бейсом, и вокруг неё сложилась своя субкультура со своими звёздами и с миллиардом поджанров. Среди них есть более лёгкие и лиричные типа арткора, есть более танцевальные вроде джампапа, а есть совсем мрачные и жёсткие вроде текстепа или нейрофанка. Вся эта вселенная не стоит на месте, хотя от классической схемы с брейками так никто далеко и не ушёл.