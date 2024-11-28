Электронная музыка: что это такое, история возникновения, представители жанра

Электронная музыка, возникнув примерно 100 лет назад, сегодня проникла во все сферы современной культуры и сама по себе остаётся отдельной вселенной. Что это такое, из каких основных жанров она состоит, что слушать и за кем следить, чтобы быть в курсе, — в нашей обзорной статье.
История возникновения.
Когда именно возникла электронная музыка — загадка. Просто потому, что появление музыки, созданной с помощью электричества, происходило постепенно. Американец Тадеус Кехилл в 1897 году построил многотонный инструмент телармониум, чтобы с его помощью передавать звук по телефонным проводам. Русский изобретатель Лев Термен в 1920-х годах придумал электромеханическое устройство, получившее название «терменвокс», — на нём нужно было играть без прикосновений. Француз Морис Мартено создал свой электрофон под названием «Волны Мартено» в конце 1920-х. Чем больше технологических открытий происходило в мире науки, тем больше возможностей возникало для создания новых инструментов.
Заметный прорыв случился, когда стала активно развиваться микроэлектроника, — это началось в 1970-х годах. Роберт Муг активно раскручивал синтезаторы Moog, а Дональд Букла — свои модулярные синтезаторы Buchla. Японцы внимательно наблюдали за развитием электроники и пытались делать по-своему — чтобы было и доступно, и удобно. Первыми возможности электронной музыки пробовали серьёзные композиторы-авангардисты, потом любопытные рокеры уровня The Beatles или Фрэнка Заппы, а затем немцы вроде Tangerine Dream или Can. Они окрестили свое творчество «космическим», хотя во всем мире эту музыку называли краут-роком.
Потом электронные инструменты зазвучали в поп-песнях и диско, а оттуда уже распространились по всему окружающему музыкальному пейзажу. Видов электроники существует невообразимое количество. Сама её история представляет собой безбрежный океан — мы изложили её в отдельном материале). В этой статье мы постараемся дать краткие описания самых основных жанров и направлений.
Особенности электронной музыки.
«На электричестве играть нельзя — током убьёт. А они в резиновых перчатках играют» — так друг другу объясняли, что такое электронная музыка, герои советского фильма «Мимино», вышедшего в начале 1980-х. Уже тогда люди знали, что подобные композиции играются на синтезаторах, которые работают от электричества. Звучание обычно использовалось синтезированное, поскольку многие продюсеры в этой области интересовались прежде всего новыми тембрами, новыми звуками, которые не способны были издать классические музыкальные инструменты.
Потом появились семплеры, а вслед за ними новые жанры электронной музыки, в которых уже использовались звуки классических инструментов и целых оркестров. Сегодня уже нельзя говорить, что электроника состоит из одних только синтезированных звуков. Всё давно смешалось, и элементы этого направления используются теперь повсеместно в самых разных областях музыки — от строгой академической до лёгкой популярной.
Само словосочетание «электронная музыка» сегодня чаще используется в паре со словом «танцевальная» или «клубная», поскольку с середины 1980-х в этой области наблюдался взрыв разнообразных жанров и креатива. Человеку со стороны зачастую очень легко запутаться в жанровых хитросплетениях, а люди, глубоко погружённые в тему, зачастую могут до хрипоты спорить о том, к какому направлению можно отнести тот или иной музыкальный трек.
Жанры и стили электронной музыки.
Попробуем рассказать на примерах об основных жанрах электронной танцевальной музыки.
Хаус Фрэнки Наклз.
Getty Images/Staff.
Наверное, самый известный жанр, который зародился в Чикаго в середине 1980-х благодаря доступности новых японских синтезаторов компании Roland, — бас-синтезатора TB-303 и драм-машин TR-808 и TR-909. Как говорил один из первых пропагандистов этой музыки, диджей и музыкант Фрэнки Наклз: «Хаус — это месть диско!» Дело в том, что с помощью подручных средств молодые музыканты в домашних условиях пытались записывать что-то похожее на диско-музыку, которая активно развивалась все 1970-е и в начале 1980-х столкнулась с серьёзным творческим кризисом. В итоге живых ударников заменили драм-машины, живых вокалисток — небольшие семплы, а песни стали треками, которые лучше всего воспринимались на клубных танцполах, а не в домашних условиях.
Активное развитие жанр получил, когда пластинки с этой музыкой пересекли океан и зазвучали на Ибице и в Великобритании. Многочисленные музыканты тоже захотели попробовать себя в этом начинании, в результате чего наплодились разнообразные поджанры. Например, более лиричный вариант стали называть дип-хаусом, потому что он апеллировал к более глубоким чувствам. Более танцевальный и мелодичный вариант назвали прогрессив-хаусом из-за склонности к пышному мелодизму и понтам, присущим прогрессив-рок-группам 1970-х. Музыку более жесткую так и называли — хард-хаусом. Нечто, находившееся на грани между хаусом и техно, окрестили тек-хаусом.
Возникали и продолжают возникать микрожанры и нанонаправления, которые держатся год-другой и становятся историей. В частности, в какой-то момент из хард-хауса возникло направление пампинг-хаус, который лучше всего получался у немецких или голландских музыкантов. Послушайте группу Klubbheads, например. А целую волну французской хаус-музыки — Daft Punk, St Germain, Cassius и многих других — называли french touch из-за чисто французского эстетства в их звучании.
У англичан даже возникла собственная форма хаус-мутации. Взяв за основу американский хаус, где много вокала и духовых инструментов, британские продюсеры понемногу видоизменяли его. В итоге они получили собственное звучание, которое теперь так и называется — UK garage. Его даже произносят на английский манер — гэридж. Потом он эволюционировал в тустеп из-за специфических ритмических партий, дал крайне популярный поджанр — спид-гэридж — и в итоге смешался с рэпом в виде грайма. А еще гэридж смешался с драм-н-бейсом, из чего получилось отдельное направление, сегодня нам известное как дабстеп.
Техно.
Согласно общепринятой версии, техно как отдельный музыкальный жанр возникло в депрессивном американском Детройте чуть позже хауса. Правда, в Детройте с клубами всё было плохо, поэтому изначально техно подразумевалось не совсем как танцевальная музыка. Первые детройтские техно-продюсеры считали, что жанр должен работать скорее на голову, а не на тело. В их распоряжении были примерно те же инструменты, что и у чикагских музыкантов, — недорогие синтезаторы, купленные в ломбардах драм-машины и секвенсоры. В этой музыке отводилось много места космосу, как внешнему, так и внутреннему, научному прогрессу, технологии и мрачным антиутопиям. Однако бурной жизнью этот жанр зажил, только когда попал в Европу в конце 1980-х. Именно тут эта музыка стала активно развиваться. Очень быстро техно превратилось в отдельную вселенную с фантастической разновидностью направлений, концепций, звучаний и философий.
2-Unlimited.
Paul Bergen/Getty Images.
Для многих непосвящённых людей техно было общеупотребительным термином для всей новой электроники. Но для серьёзных меломанов важно было, что именно ты слушаешь. Например, массы любили танцевать под техно-поп (2-Unlimited, Culture Beat и многие другие), незлобивую танцевальную музыку со словами. В первых берлинских клубах полюбили быструю и жёсткую версию техно-музыки. Примером для европейских продюсеров-первопроходцев служило детройтское объединение Underground Resistance.
Для тех, кто любил музыку не для ног, а для головы, довольно быстро оформилось такое направление, как intelligence dance music (IDM). В итоге оно зажило своей жизнью и оформилось в отдельный жанр. А ещё есть такое понятие, как минимал-техно, в котором всё строится на минимуме звуков. Послушайте, например, что-нибудь от Ричи Хоутина и его проекта Plastikman.
Кому-то хотелось ещё быстрее и жёстче — так возник хардкор, который в Голландии оформился в отдельную субкультуру под названием «габба». А некоторые энтузиасты хотели сделать техно более мелодичным. Появился жанр транс. Название он получил из-за прилипчивых быстрых мелодий и просто из-за красивого слова.
Транс Свен Фэт.
Thomas Niedermueller/Getty Images.
Эта музыка в прямом смысле слова вышла из техно. Первые треки, которые можно было отнести к трансу, появились в Германии, а конкретно во Франкфурте-на-Майне, где вокруг фигуры крайне популярного диджея Свена Фэта сложилась большая тусовка самобытных музыкантов. Они хотели делать техно по-своему, чуть более мелодичным, с более активным использованием специфически звучащего синтезатора TB-303, чьё звучание называли «кислотным» или эйсидным.
Одними из первых и самых успешных трансовых музыкантов стали коллектив Jam & Spoon и берлинский диджей Пол ван Дайк. Ему были неблизки мрачность и жёсткость берлинского техно, и он же стал записывать первые хиты в новом жанре.
Удивительно, но эта музыка потом получила географическое продолжение. Кассеты с записями немецких диджеев попали в индийский штат Гоа, известный своими курортами. Там люди захотели записывать что-то похожее, но только с акцентом на индийские мелодии. Так возникло отдельное направление под названием гоа-транс, которое потом развилось в более быстрое направление — психоделик-транс.
Гораздо более массовой эту музыку сделали голландские диджеи и продюсеры — Тиесто, Армин ван Бюрен, Ферри Корстен и многие другие. Они тоже не любили жесткие ритмы, но им нравились масштабы стадионов и танцующие десятки тысяч людей. В итоге в 2000-х транс обрёл огромную популярность, а диджеи, игравшие в этом жанре, стали признаваться лучшими на планете.
Джангл/драм-н-бейс.
Этот жанровый мутант зародился на британских рейвах начала 1990-х, когда некоторые диджеи поднимали скорость пластинки до максимальных значений (то есть +8%), чтобы ещё сильнее завести толпу. В итоге многие молодые люди догадались взять барабанные брейки из старых соул-записей, например «Apache» от Incredible Bongo Band и «Amen, Brother» The Winstons, и построить на них целые композиции. Так на танцполах возник жанр, который быстро прозвали джанглом. Потом такую музыку стали называть более престижно — драм-н-бейсом, и вокруг неё сложилась своя субкультура со своими звёздами и с миллиардом поджанров. Среди них есть более лёгкие и лиричные типа арткора, есть более танцевальные вроде джампапа, а есть совсем мрачные и жёсткие вроде текстепа или нейрофанка. Вся эта вселенная не стоит на месте, хотя от классической схемы с брейками так никто далеко и не ушёл.
Чилаут Участники группы KLF.
Roberta Parkin/Getty Images.
Это общий термин, под которым понимается более спокойная музыка самых разных жанров. В широкий обиход он вошёл в начале 1990-х после релиза альбома группы KLF с таким названием. А на рейвах чилаутами называли специальные комнаты или танцполы, где никто обычно не танцевал и играли треки для отдыха. В этих помещениях звучали эмбиент, трип-хоп, даунтемпо, даб, дип-хаус и прочая музыка не для танцев. Потом термин ушёл в народ, и всю такую музыку стали называть чилаутом.
Мировые звёзды электронной музыки.
Главные звёзды — это диджеи. Многие из них, как Fred again.., ещё и авторы многочисленных хитов. Их выступления — это смесь из масштабов рок-концерта, технологического фестиваля и самой отлетевшей клубной вечеринки. Американцы из журнала Forbes до ковида высчитывали самых успешных и востребованных диджеев, оценивая их заработки. Но самый главный табель о рангах в электронной музыке вот уже 30 лет — это список 100 лучших диджеев, который ежегодно составляется британским журналом DJmag. Вот 10 самых востребованных диджеев 2024 года: 1. Martin Garrix 2. David Guetta 3. Dimitri Vegas & Like Mike 4. ALOK 5. Timmy Trumpet 6. Armin Van Buuren 7. Afrojack 8. Fisher 9. Vintage Culture 10. Peggy Gou.
Российские представители электронной музыки Участники группы ППК.
Страница группы ППК в VK.
Первым из российских электронщиков, кто добился видимого успеха на глобальной электронной сцене, стал дуэт ППК из Ростова-на-Дону. Они записали трек «Воскрешение», взяв за основу мелодию известного советского композитора Эдуарда Артемьева, который, кстати, очень много работал с электронной музыкой. Композиция оказалась настолько популярной, что её выпустил британский супердиджей Пол Окенфольд на своем лейбле Perfecto.
Определённой популярности на электронной сцене достигали такие артисты, как DJ Feel, Bobina и Swanky Tunes. Самым известным российским артистом на глобальной электронной сцене стала Нина Кравиц — сначала как диджей, потом как музыкант (с хитом Pain In The Ass) и владелец успешного лейбла «трип». Она регулярно выступает на самых значимых фестивалях планеты и в культовых клубах по всему миру.
Влияние электронной музыки на современную культуру.
Электронная музыка всегда следовала за развитием новейших технологий. Она получала всё большее распространение по мере того, как компьютеры и синтезаторы становились всё дешевле и доступнее. Сегодня уже очень непросто провести чёткую границу между электронной и неэлектронной музыкой. Многие жанры и популярные артисты вдохновляются стилистическими наработками, накопленными за последние десятилетия.
Иногда это можно заметить в прямом влиянии и заимствовании. Например, в неоклассике, где академическая музыка и строгость исполнения совмещаются с многочисленными находками электронных экспериментаторов. Или же в многочисленных примерах того, как плоды экспериментов андерграундных электронщиков спустя годы находили своё применение в новых поп-хитах. В частности, в какой-то момент многие хип-хоп-артисты открыли для себя такое звучание, как тустеп, тем самым дав мощный импульс для этой уже чуть подзабытой музыки.
Тренды электронной музыки.
Основные тренды в электронной музыке крутятся вокруг новых технологических решений, которые тем или иным способом связаны с генеративной музыкой и использованием искусственного интеллекта. Если же говорить более конкретно о жанровом разнообразии, то здесь можно отметить несколько взаимоисключающих трендов. С одной стороны, большой популярностью на клубных танцполах пользуются как жёсткое техно, так и более мелодичное, которое так и называют — melodic techno.
Некоторые говорят, что именно так звучит новая волна EDM-музыки — коммерческой направленности, нацеленной прежде всего на гигантские фестивали, которые, кстати говоря, сегодня пришли на место клубов, чья популярность падает и чьё количество в разных странах неуклонно снижается.
Электронная музыка продолжает динамично развиваться. Она служит источником идей и вдохновения для таких востребованных жанров, как поп-музыка и хип-хоп. Внутри самой электроники также продолжаются творческие поиски, находятся концептуальные решения, возникают новые музыкальные жанры. Следить за всем этим всё так же интересно, как и раньше.
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