Дельфин выпустил сингл «Кто твой друг» и клип на него

«Как много мы обещаем и как мало делаем. Как мы слабы, и как сильны обстоятельства. Как велики наши желания, и как ничтожны возможности. Мы не слышим друг друга и кричим, чтобы заглушить чужие стоны. Мы видим все насквозь, не замечая ничего. Мы знаем все ни о чем. Мы предпочитаем свободе страх, а уверенности — надежду. Мы любим, чтобы предавать», — написал Дельфин о новой песне в социальных сетях.