Дельфин выпустил сингл «Кто твой друг» и клип на него

Музыкант Андрей Лысиков, известный под псевдонимом Дельфин, представил новый трек «Кто твой друг». На композицию, в которой певец размышляет о расставании с близким человеком, также вышло музыкальное видео.
«Как много мы обещаем и как мало делаем. Как мы слабы, и как сильны обстоятельства. Как велики наши желания, и как ничтожны возможности. Мы не слышим друг друга и кричим, чтобы заглушить чужие стоны. Мы видим все насквозь, не замечая ничего. Мы знаем все ни о чем. Мы предпочитаем свободе страх, а уверенности — надежду. Мы любим, чтобы предавать», — написал Дельфин о новой песне в социальных сетях.
В клипе, в котором запечатлен момент ухода отца из семьи, приняли участие актеры Сергей Гилев, Анна Слю и Саша Бабаскина. Режиссером выступил Иван Соснин, ранее снявший фильмы «Далекие близкие» (2022), «Иваново счастье» (2021) и другие.
Ранее сайд-проект Дельфина «Механический пес» выпустил альбом BENZIN.