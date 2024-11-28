7 марта 2025 года: выходной или рабочий день в России

Вопрос, каким будет 7 марта 2025 года — рабочим или выходным днем, традиционно волнует многих. Так как Международный женский день часто сопровождался мини-каникулами, россиянам интересно, ждать ли повторения истории в новом году. Собрали все доступные материалы из официальных источников, а также вспомнили историю возникновения праздника.
Производственный календарь на 2025 год
Подробнее о грядущих праздниках можно узнать из производственного календаря на 2025 год. Этот документ основан на законодательных актах и четко разграничивает рабочие, выходные и сокращенные дни.
7 марта в 2025 году: выходной или рабочий день
Увы, но 7 марта 2025 года будет обычным трудовым днем. В текущей версии Трудового кодекса РФ, определяющей официальные выходные дни в стране, эта дата не фигурирует. Также соответствующая пометка отсутствует и в решении Правительства РФ.
Отметим, в 2025 году 7 марта придется на первую пятницу месяца, что означает рабочий день для тех, кто выходит на работу по пятидневке. Однако есть и плюс: день будет чуть короче обычного, так как предоставляется возможность отправиться домой на час раньше.
Важно, но для сотрудников с фиксированной зарплатой оплата за этот день останется прежней, несмотря на сокращенные часы.
Как отдыхаем в Международный женский день 7 марта 2025 года: официальное постановление правительства
Правительство приняло решение не увеличивать число выходных в марте. Так как Международный женский день выпал в этом году на субботу, дополнительный день отдыха перенесли на лето и приурочили к 13 июня. Таким образом гражданам обеспечили трехдневные каникулы в честь Дня России. Само же 7 марта — предпраздничный день, поэтому работать придется на час меньше.
Другие праздничные и выходные дни в марте 2025 года
В марте 2025-го работающие граждане РФ отдохнут десять дней: это пять суббот и столько же воскресений. В этом месяце официально отмечают лишь один праздник — Международный женский день. Он приходится на 8-е число, которое выпадает на субботу.
При этом в марте есть несколько необычных праздников, под которые не предусмотрены выходные. Например, 6-го числа подарки принимают стоматологи, поскольку они отмечают Международный день зубного врача. А сутками ранее пройдет Всемирный день выключенных гаджетов. Но, разумеется, главный праздник марта с богатой историей — Международный женский день.
Последний Организация Объединенных Наций официально признала на одном из заседаний в конце 1975 года. Принятый большинством голосов документ предложил каждой стране — участнице ООН выбрать один день в году, который станет праздничным и отметит роль женщин в мире.
В качестве традиционного дня прославления женщин в СССР решили оставить 8 марта. После распада Союза Азербайджан, Российская Федерация, Республика Беларусь, Туркменистан, Армения и другие страны бывшего соцблока сохранили эту дату как официальный государственный праздник.
Сам же Международный женский день гораздо старше. В конце февраля и начале марта 1908 года на улицы американского города Нью-Йорка вышла толпа из более чем пятнадцати тысяч женщин. Активистки настаивали на существенном сокращении рабочего времени и на получении соразмерной мужской заработной платы.
Спустя год американская партия социалистов провозгласила последний уик-энд февраля Днем женщин. Еще через год в Дании провели международный слет активистов. Там и произошла судьбоносная встреча американских женщин с известной правозащитницей Кларой Цеткин. Занимающая активную позицию представительница компартии и выдвинула идею об интернационализации праздника.
Идею поддержала Елена Гринберг, одна из ведущих фигур политического движения Германии. Активистка внесла предложение отмечать Международный день женщин в нескольких европейских государствах. В качестве альтернативной даты она предложила 19 марта — в память о Мартовской революции 1848 года в Пруссии.
Незадолго до начала Первой мировой войны к активным протестам присоединились женщины Франции, Российской и Австро-Венгерской империй, а также ряда других государств.
В 1921 году в рамках советской инициативы состоялась Вторая Коммунистическая конференция, посвященная вопросам женщин. На этом собрании празднование Международного дня женщин было приурочено к 8 марта. Решение приняли в знак уважения к памятной демонстрации в Петрограде, произошедшей в этот день в 1917 году (23 февраля по юлианскому календарю).
В 1965 году Президиум Верховного Совета СССР утвердил соответствующий указ, благодаря которому 8 Марта объявили официальным нерабочим днем, тем самым подчеркнув его статус государственного праздника.
Список источников
1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
2. Постановление Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году».
3. Резолюция ООН от 16.12.1977 «Участие женщин в укреплении международного мира и безопасности и в борьбе против колониализма, расизма, расовой дискриминации, иностранной агрессии и оккупации и всех форм иностранного господства».
4. Международный женский день 8 Марта. Страницы истории. Сайт КПРФ.
5. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 08.05.1965 № 3589-VI «Об объявлении в СССР Международного женского дня 8 Марта нерабочим днем».
6. Производственный календарь на 2025 год.