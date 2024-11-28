7 марта 2025 года: выходной или рабочий день в России

Отметим, в 2025 году 7 марта придется на первую пятницу месяца, что означает рабочий день для тех, кто выходит на работу по пятидневке. Однако есть и плюс: день будет чуть короче обычного, так как предоставляется возможность отправиться домой на час раньше.