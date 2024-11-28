После 19-летнего срока освободился лидер ОПС «Общак» Сахно: что о нем известно

Уроженец Комсомольска-на-Амуре, первую судимость Сахно получил в 18-летнем возрасте, в 1979 году. Его осудили на два года за особо злостное хулиганство. В 1990 году по инициативе Васина, руководившего преступными группировками на Дальнем Востоке, Сахно стал вором в законе. Он играл заметную роль в криминальном мире региона, фактически заняв место Джема во главе ОПС «Общак» после смерти последнего.