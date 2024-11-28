После 19-летнего срока освободился лидер ОПС «Общак» Сахно: что о нем известно

Из исправительной колонии № 12 в Нижнем Тагиле освободился вор в законе Эдуард Сахнов, более известный в криминальной среде под прозвищами Сахно и Эдик Большой. Об этом пишут региональные средства массовой информации.
В местах лишения свободы 63-летний криминальный авторитет провел 19 лет. Его арестовали в 2005 году: тогда Сахно занимал лидирующие позиции в дальневосточном организованном преступном сообществе (ОПС) «Общак», которое создал в свое время Евгений Васин, более известный как Джем.
В 2009 году по приговору Хабаровского краевого суда Сахно получил 25 лет лишения свободы за организацию преступного сообщества, но Верховный суд снизил срок наказания до 22 лет. Затем срок уменьшили до 19 лет.
Уроженец Комсомольска-на-Амуре, первую судимость Сахно получил в 18-летнем возрасте, в 1979 году. Его осудили на два года за особо злостное хулиганство. В 1990 году по инициативе Васина, руководившего преступными группировками на Дальнем Востоке, Сахно стал вором в законе. Он играл заметную роль в криминальном мире региона, фактически заняв место Джема во главе ОПС «Общак» после смерти последнего.
В колонии Нижнего Тагила, по информации агентства «Между строк», Сахно противостоял ориентированным на сотрудничество с администрацией учреждения осужденным.
Как сообщает «Прайм Крайм», сразу после освобождения криминальный лидер отправился в Москву. Авторы ресурса предполагают, что он может встретиться в столице с другим вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодым), освободившимся из колонии еще в марте 2024 года.