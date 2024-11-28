Омичей попросили придумать новое название для остановки

Администрация города Омска предложила омичам поучаствовать в переименовании остановки «Городской музей» в центре города. Свое название она получила в знак располагающегося по улице Куйбышева, 48 городского музея «Искусство Омска». Однако этого учреждения здесь больше нет, оно переехало в Омскую крепость, и название утратило свою актуальность.
Мэрия предлагает на выбор два варианта. Первый связан с местным топонимом: «улица Куйбышева». Второй — с расположенным здесь социальным объектом: «Детская городская поликлиника № 8».
Также омичи могут предложить свой вариант нового названия остановки. Онлайн-опрос запущен на портале Госуслуги. Принять участие в голосовании можно до 12 декабря.