Омичей попросили придумать новое название для остановки

Администрация города Омска предложила омичам поучаствовать в переименовании остановки «Городской музей» в центре города. Свое название она получила в знак располагающегося по улице Куйбышева, 48 городского музея «Искусство Омска». Однако этого учреждения здесь больше нет, оно переехало в Омскую крепость, и название утратило свою актуальность.