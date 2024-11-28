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Омичей попросили придумать новое название для остановки

Прежнее — «Городской музей» — уже утратило свою актуальность.

Источник: Комсомольская правда

Администрация города Омска предложила омичам поучаствовать в переименовании остановки «Городской музей» в центре города. Свое название она получила в знак располагающегося по улице Куйбышева, 48 городского музея «Искусство Омска». Однако этого учреждения здесь больше нет, оно переехало в Омскую крепость, и название утратило свою актуальность.

Мэрия предлагает на выбор два варианта. Первый связан с местным топонимом: «улица Куйбышева». Второй — с расположенным здесь социальным объектом: «Детская городская поликлиника № 8».

Также омичи могут предложить свой вариант нового названия остановки. Онлайн-опрос запущен на портале Госуслуги. Принять участие в голосовании можно до 12 декабря.