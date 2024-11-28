Гид группы с затонувшего в Териберке судна заказал прогулку через компанию

27 ноября у Териберки затонуло судно, на котором находились четверо взрослых туристов и пять детей. Они хотели посмотреть на китов. Судно вышло в Баренцево море несмотря на то, что было объявлено штормовое предупреждение, китов никто не видел уже два месяца, а конструкция корабля была нарушена. В крови капитана судна нашли алкоголь. Сам он утверждает, что выпил уже после аварии. Капитан задержан, решается вопрос об аресте.