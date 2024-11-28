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Огромные пробки сковали центр Ростова из-за сломанного троллейбуса

Движение в центре Ростова-на-Дону парализовано из-за поломки троллейбуса.

Заторы протяженностью более двух километров образовались на улице Красноармейской и Ворошиловском проспекте.

Общественный транспорт сломался приблизительно в 16:00 на пересечении Красноармейской и Ворошиловского. Пробки в обоих направлениях движения растянулись от Соборного переулка до Кировского проспекта по Красноармейской, а также от Текучева до Седова на Ворошиловском.

Сотни жителей Ростова оказались застрявшими в вечерних заторах. Тем, кто попал в эту «дорожную ловушку», советуют запастись терпением и найти способы развлечь себя. Тем, кто еще не столкнулся с пробками, рекомендуется изучить альтернативные маршруты.