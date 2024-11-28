Огромные пробки сковали центр Ростова из-за сломанного троллейбуса

Заторы протяженностью более двух километров образовались на улице Красноармейской и Ворошиловском проспекте.
Общественный транспорт сломался приблизительно в 16:00 на пересечении Красноармейской и Ворошиловского. Пробки в обоих направлениях движения растянулись от Соборного переулка до Кировского проспекта по Красноармейской, а также от Текучева до Седова на Ворошиловском.
Сотни жителей Ростова оказались застрявшими в вечерних заторах. Тем, кто попал в эту «дорожную ловушку», советуют запастись терпением и найти способы развлечь себя. Тем, кто еще не столкнулся с пробками, рекомендуется изучить альтернативные маршруты.