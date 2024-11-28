Огромные пробки сковали центр Ростова из-за сломанного троллейбуса

Общественный транспорт сломался приблизительно в 16:00 на пересечении Красноармейской и Ворошиловского. Пробки в обоих направлениях движения растянулись от Соборного переулка до Кировского проспекта по Красноармейской, а также от Текучева до Седова на Ворошиловском.