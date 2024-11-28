Школьники напишут итоговое сочинение в Иркутской области 4 декабря

Известно, что сама процедура написания сочинения не изменилась, как и система оценки. Оценки за итоговую работы выставят не позднее 18 декабря. Для тех кто не сдал работу или не смог ее написать, появится возможность написать 5 февраля и 9 апреля следующего года.