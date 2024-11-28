Школьники напишут итоговое сочинение в Иркутской области 4 декабря

Школьники будут писать итоговое сочинение 4 декабря 2024 года. Как сообщили в Министерстве образования Иркутской области, итоговая работа является обязательной для сдачи госэкзамена для выпускников.
— В комплект тем включены по две из каждого раздела банка тем итогового сочинения: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека», «Природа и культура в жизни человека». Рекомендуемый объем — от 350 слов., — поделились в Минобразования региона.
Известно, что сама процедура написания сочинения не изменилась, как и система оценки. Оценки за итоговую работы выставят не позднее 18 декабря. Для тех кто не сдал работу или не смог ее написать, появится возможность написать 5 февраля и 9 апреля следующего года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Илимске с 1 января 2025 года введут туристический налог. Процент сбора будут постепенно увеличивать до 2029 года.