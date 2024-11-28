Нижегородский минтранс объяснил перенос сроков открытия новых станций метро

— По контракту у нас плановые сроки — 2025-й год, но сейчас, я думаю, что ни для кого не секрет, как только мы забрались под землю, нашли очень много инженерных коммуникаций, которые у нас не были учтены. Это первый момент, который нас немножко продлил в проектировании.