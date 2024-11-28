Нижегородский минтранс объяснил перенос сроков открытия новых станций метро

Сроки открытия станций метро «Сенная» и «Площадь Свободы» в Нижнем Новгороде будут перенесены. Новые станции не успеют достроить в 2025 году, сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев на заседании ЗСНО 28 ноября.
— По контракту у нас плановые сроки — 2025-й год, но сейчас, я думаю, что ни для кого не секрет, как только мы забрались под землю, нашли очень много инженерных коммуникаций, которые у нас не были учтены. Это первый момент, который нас немножко продлил в проектировании.
Также министр сообщил, что нецелесообразно называть сроки до завершения госэкспертизы последних четырех этапов проекта строительства метро.
Напомним, что на данный момент в Нижнем Новгороде ведется активная работа на стройплощадках двух станций метро — «Сенная» и «Площадь Свободы». Щит «Владимир» начал работать в январе. Скорость прохождения щита составляет до 250 метров в месяц, однако многое будет зависеть от грунтов. На обозначенном участке встречаются сложные породы, которые щит будет проходить с разной скоростью.
Работы по строительству новых станций метро должны были завершиться до конца 2025 года. Также планируется продление Сормовской ветки метро. Станцию метро «Сормовская» планируют построить к концу 2026 года — она расположится на улице Станционной, строительство будет вестись на трех площадках: стартовый котлован расположится в районе станции «Буревестник», также работы закипят в районе станционного комплекса «Сормовский» и вентиляционного узла в середине прохождения ветки метро.