Олбани
+2°
слабый дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский минтранс объяснил перенос сроков открытия новых станций метро

Станции метро «Сенная» и «Площадь Свободы» не успеют достроить в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Сроки открытия станций метро «Сенная» и «Площадь Свободы» в Нижнем Новгороде будут перенесены. Новые станции не успеют достроить в 2025 году, сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев на заседании ЗСНО 28 ноября.

— По контракту у нас плановые сроки — 2025-й год, но сейчас, я думаю, что ни для кого не секрет, как только мы забрались под землю, нашли очень много инженерных коммуникаций, которые у нас не были учтены. Это первый момент, который нас немножко продлил в проектировании.

сообщил Павел Саватеев

Также министр сообщил, что нецелесообразно называть сроки до завершения госэкспертизы последних четырех этапов проекта строительства метро.

Напомним, что на данный момент в Нижнем Новгороде ведется активная работа на стройплощадках двух станций метро — «Сенная» и «Площадь Свободы». Щит «Владимир» начал работать в январе. Скорость прохождения щита составляет до 250 метров в месяц, однако многое будет зависеть от грунтов. На обозначенном участке встречаются сложные породы, которые щит будет проходить с разной скоростью.

Работы по строительству новых станций метро должны были завершиться до конца 2025 года. Также планируется продление Сормовской ветки метро. Станцию метро «Сормовская» планируют построить к концу 2026 года — она расположится на улице Станционной, строительство будет вестись на трех площадках: стартовый котлован расположится в районе станции «Буревестник», также работы закипят в районе станционного комплекса «Сормовский» и вентиляционного узла в середине прохождения ветки метро.

метро