Под Ростовом мужчину подозревают в повреждении памятной доски ВОВ. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области 28 ноября.
По версии следствия, в ноябре этого года подозреваемый перебрал со спиртным и отправился в сторону памятной таблички. Он взял лопату и снес мемориальную доску, которую установили в честь ветерана. Позже мужчину задержали.
— В ходе допроса подозреваемый полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении, — говорится в сообщении.
По уголовному делу следователем выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.