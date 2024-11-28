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Под Ростовом мужчину подозревают в повреждении памятной доски ВОВ

В Ростовской области мужчина сломал памятную доску в честь героя Великой Отечественной войны.

Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом мужчину подозревают в повреждении памятной доски ВОВ. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области 28 ноября.

По версии следствия, в ноябре этого года подозреваемый перебрал со спиртным и отправился в сторону памятной таблички. Он взял лопату и снес мемориальную доску, которую установили в честь ветерана. Позже мужчину задержали.

— В ходе допроса подозреваемый полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении, — говорится в сообщении.

По уголовному делу следователем выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.