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Видимость до 50 метров: на юге Башкирии прогнозируют сильную мглу

В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за сильной мглы.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидается сильная мгла. Со штормовым предупреждением выступил Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Ведомство со ссылкой на данные Башгидрометцентра сообщает, что сегодня вечером и завтра в первой половине в некоторых южных районах региона образуется сильная мгла, из-за которой видимость ухудшится до 50 метров.

Госкомитет Башкирии по ЧС порекомендовал гражданам воздержаться от поездок в условиях плохой видимости. По словам специалистов, попадая во мглу, к месту назначения уже в любом случае не получится приехать вовремя.

— Поэтому выбирайте ту скорость движения, при которой вы наверняка сможете адекватно среагировать на возникшее препятствие, успев затормозить или совершить иной маневр, — посоветовали в ГК ЧС.

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