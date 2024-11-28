Видимость до 50 метров: на юге Башкирии прогнозируют сильную мглу

В Башкирии ожидается сильная мгла. Со штормовым предупреждением выступил Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям.
Ведомство со ссылкой на данные Башгидрометцентра сообщает, что сегодня вечером и завтра в первой половине в некоторых южных районах региона образуется сильная мгла, из-за которой видимость ухудшится до 50 метров.
Госкомитет Башкирии по ЧС порекомендовал гражданам воздержаться от поездок в условиях плохой видимости. По словам специалистов, попадая во мглу, к месту назначения уже в любом случае не получится приехать вовремя.
— Поэтому выбирайте ту скорость движения, при которой вы наверняка сможете адекватно среагировать на возникшее препятствие, успев затормозить или совершить иной маневр, — посоветовали в ГК ЧС.
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