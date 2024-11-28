Губернатор Александр Беглов выступил в Храме Христа Спасителя в Москве

Градоначальник подчеркнул, что основой развития Северной столицы остается сохранение духовно-нравственных ценностей. Существующее наследие — это не только память о прошлом, это мощный источник, который помогает развивать экономику, культуру и общество. При этом более девяти тысяч памятников в городе на Неве охраняется государством, а Петербург поддерживает их целостность за счет специальной программы по реставрации.