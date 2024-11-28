Губернатор Александр Беглов выступил в Храме Христа Спасителя в Москве

Губернатор Александр Беглов выступил на пленарном заседании Всемирного Русского народного собора в Храме Христа Спасителя в Москве. Главной темой стала «Русский мир: Внешний и внутренние вызовы». В мероприятии приняли участие лидеры традиционных религий, общественные деятели, крупные ученые и представители органов власти. Ожидается, что по его окончанию примут итоговый документ — Соборное слово, сообщили в пресс-службе Смольного.
— Россия всегда защищала и будет защищать свое право на независимость, включая духовный суверенитет. В наше время особую значимость приобретает историческое, культурное и духовное наследие. Петербург — это город, где традиции и инновации всегда идут рядом, — отметил Беглов.
Градоначальник подчеркнул, что основой развития Северной столицы остается сохранение духовно-нравственных ценностей. Существующее наследие — это не только память о прошлом, это мощный источник, который помогает развивать экономику, культуру и общество. При этом более девяти тысяч памятников в городе на Неве охраняется государством, а Петербург поддерживает их целостность за счет специальной программы по реставрации.
Беглов также выразил благодарность Патриарху Московскому и Всея Руси, решением которого мощи святого Александра Невского перенесли в историческую гробницу — в Александро-Невскую лавру, поток паломников которой продолжает расти.