Создан первый в мире нейроморфный софт для решения проблемы энергопотребления ИИ

«Развитие технологий искусственного интеллекта, глубоких нейронных сетей приводит к тому, что мы должны строить вычислительную технику все с большей мощностью. Совсем скоро все это упрется в потолок по электроэнергии и весь мир в перспективе разделится на два полюса: страны, которые смогут позволить себе обеспечение электроэнергией мощных вычислительных систем и страны, которые обречены на технологическое отставание, которые не смогут позволить себе таких суперкомпьютеров. Нам удалось реализовать систему нейроморфного искусственного интеллекта, которой нет аналогов в мире, которая превосходит на 15% аналогичные спайковые нейронные сети. Такое совмещение нейроморфного железа и нейроморфного программирования позволит создать энергоэффективные вычислительные системы», — сказала Гордлеева.