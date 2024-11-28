Создан первый в мире нейроморфный софт для решения проблемы энергопотребления ИИ

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Развитие суперкомпьютеров в ближайшей перспективе станет ограничено проблемой дефицита электричества, России удалось первой в мире разработать нейроморфный софт для решения проблемы высокого энергопотребления технологий искусственного интеллекта. Об этом заявила директор Научно-исследовательского института нейронаук Сусанна Гордлеева на пленарном заседании IV Конгресса молодых ученых в Сириусе.
«Развитие технологий искусственного интеллекта, глубоких нейронных сетей приводит к тому, что мы должны строить вычислительную технику все с большей мощностью. Совсем скоро все это упрется в потолок по электроэнергии и весь мир в перспективе разделится на два полюса: страны, которые смогут позволить себе обеспечение электроэнергией мощных вычислительных систем и страны, которые обречены на технологическое отставание, которые не смогут позволить себе таких суперкомпьютеров. Нам удалось реализовать систему нейроморфного искусственного интеллекта, которой нет аналогов в мире, которая превосходит на 15% аналогичные спайковые нейронные сети. Такое совмещение нейроморфного железа и нейроморфного программирования позволит создать энергоэффективные вычислительные системы», — сказала Гордлеева.
Она пояснила, что архитектура существующих суперкомпьютеров устроена таким образом, что в ней разделены блоки хранения и блоки обработки информации, между ними миллиарды раз в секунду происходит передача данных, что приводит к расходу огромного количества электроэнергии. В частности большой расход характерен при использовании технологии искусственного интеллекта, чата GPT, которые сейчас активно развиваются.
Для решение проблемы, по ее словам, необходимо разрабатывать новые архитектуры вычислительных систем, которые будут реализовываться на новых альтернативных принципах, подобных человеческому мозгу, то есть нейроморфных. Архитектура таких суперкомпьютеров будет физически совмещать блоки хранения и обработки памяти. Подобные разработки архитектуры имеются и находятся на стадии создания прототипов нейропроцессоров на обычной микроэлектронике. Однако софта для таких процессоров ранее не существовало.
«Следующим шагом будет воплощение таких нейропроцессоров на мемристивной электронике (мемристоры — резисторы с памятью — прим. ТАСС), что позволит проводить вычисления локально в одном месте. Такому нейроморфному железу нужен нейроморфное программирование. Нейроморфный софт должен быть построен на математических моделях нейронных сетей, которые имитируют принципы работы головного мозга», — резюмировала она.
О конгрессе.
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. В деловой программе КМУ запланированы круглые столы, экспертные сессии и панельные дискуссии, на площадке конгресса организованы выставочные зоны крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров и других организаций. В дни КМУ здесь также проходят форум молодых ученых стран БРИКС и конкурс молодых инноваторов стран БРИКС.
Организаторами конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.