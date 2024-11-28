Олбани
+2°
слабый дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разводку Ладожского моста на трассе «Кола» перенесли из-за тумана

Автомобилистов призвали заранее планировать свой маршрут.

Источник: Комсомольская правда

Разводку Ладожского моста через Неву на 40-м километре трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти, которая должна была состояться 28 ноября, перенесли. Решение приняли из-за густого тумана. О подробностях сообщили в ФКУ «Упродор Северо-Запад».

— Переправу планируется развести с 10:00 до 10:45 завтра, 29 ноября. Причина — пропуск барже-буксирного состава «ОТ-2126», «Кап. Сковпен» и «А. Карташов», — говорится в сообщении.

В организации напомнили, что разводка проводится при скорости ветра, порывы которого достигают не более 15 метров в секунду. Автомобилистов призвали заранее планировать свой маршрут.

Напомним, в Петербурге продолжается капитальный ремонт Кронверкского моста. Для этого рабочие активно возводят его дублер, который станет временной заменой исторической переправы. Ожидается, что движение по сооружению откроют уже в феврале 2025 года. После этого специалисты приступят к реконструкции Кронверкского моста, не прибегая к изменениям его технических характеристик.