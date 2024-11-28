Разводку Ладожского моста на трассе «Кола» перенесли из-за тумана

Напомним, в Петербурге продолжается капитальный ремонт Кронверкского моста. Для этого рабочие активно возводят его дублер, который станет временной заменой исторической переправы. Ожидается, что движение по сооружению откроют уже в феврале 2025 года. После этого специалисты приступят к реконструкции Кронверкского моста, не прибегая к изменениям его технических характеристик.