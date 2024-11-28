Мэр Воронежа Сергей Петрин рассказал о повторном отключении воды в Ленинском районе

Сотрудники РВК-Воронеж сегодня, 28 ноября, продолжают работать над устранением дефекта на сети водоснабжения в Ленинском районе. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Сергей Петрин.
Оценив сложившуюся ситуацию, было решено остановить работу нескольких повысительных станций. Из-за этого с 17:00 сегодня не будет воды в домах Ленинского района, а в части Советского района — понизят давление.
Подвоз воды будут осуществлять по четыре адресам — переулок Казарменный, 1, улицы Одесская, 40, улица Грамши 70−72 (бесплатный автомат) и улица Острогожская, 57. Тем временем, набрать технической воды можно будет по двум адресам — на улице 121 стрелковой дивизии, 2 (на парковке бизнес-центра) и на улице 20-летия Октября, 52.
Из-за отсутствия воды учебный процесс в 34-й и 40-й школах временно проводится в дистанционном формате. Администрация 12-й школы сократила уроки, сейчас они уже завершены.
— Лицей № 65 перешел на дистанционное обучение во второй смене. Детские сады, попавшие в зону отключения, работали до обеда в режиме дежурных групп. В зависимости от ситуации в дальнейшем будет приниматься решение о работе школ и садов, — уточнил Сергей Петрин.
По словам чиновника, комбинат благоустройства Ленинского района следит за состоянием улично-дорожной сети.
— В случае необходимости коммунальщики проведут повторную обработку проезжей части противогололедными материалами, — пообещал градоначальник.
Кроме того, Сергей Петрин поручил управе проверить информацию о появлении воды в подвалах домов. Мэр пообещал, что РВК и управа отработают все жалобы, которые появляются в соцсетях.