Мэр Воронежа Сергей Петрин рассказал о повторном отключении воды в Ленинском районе

Подвоз воды будут осуществлять по четыре адресам — переулок Казарменный, 1, улицы Одесская, 40, улица Грамши 70−72 (бесплатный автомат) и улица Острогожская, 57. Тем временем, набрать технической воды можно будет по двум адресам — на улице 121 стрелковой дивизии, 2 (на парковке бизнес-центра) и на улице 20-летия Октября, 52.