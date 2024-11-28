Астанинские врачи впервые провели операции по пересадки печени младенцам

Для пациентов с тяжелой с печеночной недостаточностью единственный шанс спасти жизнь — это пересадка донорского органа. Согласно данным Глобальной обсерватории донорства и трансплантации при Всемирной организации здравоохранения, по всему миру осуществляется 100 800 пересадок ежегодно, из них 10 600 пересадок печени, занимая второе место в мире по частоте.