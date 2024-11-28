Астанинские врачи впервые провели операции по пересадки печени младенцам

По данным Республиканского координационного центра трансплантации, с 2012 года в РК проведено более 500 трансплантаций печени, в том числе 20 трансплантаций печени детям в Центре материнства и детства КФ «University Medical Center», сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.
«Особенность таких операций состоит декомпенсированной недостаточности печени, крайне тяжелом нестабильном состоянии. Именно эта операция по пересадки печени маловесным пациентам проведена в рамках мастер-класса с приглашением ведущего хирурга- трансплантолога и реаниматолога с Национального центра здоровья и развития детей (Япония)», — сообщили в ведомстве.
Фото: Министерство здравоохранения РК.
Для пациентов с тяжелой с печеночной недостаточностью единственный шанс спасти жизнь — это пересадка донорского органа. Согласно данным Глобальной обсерватории донорства и трансплантации при Всемирной организации здравоохранения, по всему миру осуществляется 100 800 пересадок ежегодно, из них 10 600 пересадок печени, занимая второе место в мире по частоте.
Ранее вице-министр здравоохранения Казахстана Ержан Нурлыбаев рассказал, как планируют решать проблему с обеспечением бесплатными лекарствами в течение года.