В Калининградской области военные проводят боевые стрельбы по ночам

В Калининградской области по ночам на полигоне «Хмелевка» проводят активные тренировки подразделения противодействия терроризму: отрабатываются навыки стрельбы из различных видов оружия.
Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, во время тренировок используют автомат АК-12, снайперскую винтовку СВД, пулемет Калашникова и гранатомет РПГ-7 В. Применяются также тепловизоры и другие спецсредства.
Стрельбу военнослужащие ведут по мишеням на различных дистанциях, что позволяет отрабатывать навыки точного поражения целей в сложных условиях.