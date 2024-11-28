Олбани
+2°
слабый дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области военные проводят боевые стрельбы по ночам

Занятия проходят на полигоне «Хмелевка».

В Калининградской области по ночам на полигоне «Хмелевка» проводят активные тренировки подразделения противодействия терроризму: отрабатываются навыки стрельбы из различных видов оружия.

Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, во время тренировок используют автомат АК-12, снайперскую винтовку СВД, пулемет Калашникова и гранатомет РПГ-7 В. Применяются также тепловизоры и другие спецсредства.

Стрельбу военнослужащие ведут по мишеням на различных дистанциях, что позволяет отрабатывать навыки точного поражения целей в сложных условиях.

учения