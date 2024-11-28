В Поморье обнаружили новую популяцию пресноводной жемчужницы

АРХАНГЕЛЬСК, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Лаверова Российской Академии наук (РАН) обнаружили на территории Архангельской области новую популяцию пресноводной жемчужницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра.
«Ранее неизвестная популяция европейской жемчужницы — пресноводного моллюска, занесенного в Красную книгу России и в региональные списки исчезающих видов фауны — найдена в реке Кушереке, протекающей по территории Онежского района Архангельской области. Популяция была обнаружена в ходе экспедиционных работ, проведенных сотрудниками федерального исследовательского комплексного изучения Арктики имени академика Лаверова Уральского отделения РАН (Архангельск) в 2024 году», — сообщил собеседник агентства.
Научная группа, занимающаяся изучением пресноводных моллюсков, исследовала локальные участки Кушереки, где были найдены особи жемчужницы. Кушерека территориально находится в западной части Онежского района Архангельской области недалеко от границы с Республикой Карелия. Река протяженностью около 78 км берет начало в районе горы Шапочка (кряж Ветреный пояс) и впадает в Белое море.
Ранее Кушерека не упоминалась в исторических и научных источниках как водоем с местообитаниями жемчужницы. До недавних пор в Архангельской области, по сведениям ученых, насчитывалось 12 рек и ручьев, населенных европейской жемчужницей (Margaritifera margaritifera). Кушерека стала 13 водоемом в этом списке.
Исторические источники во многом опираются на данные о добыче речного жемчуга, который стал одной из причин истощения популяций моллюска. Ученые также рассматривают в качестве основных негативных факторов глобальное потепление климата, ведущее к сокращению жизненного цикла жемчужницы, предпочитающей холодные и чистые реки и ручьи с быстрым течением, а также топляковую древесину, выделяющую токсичные вещества, губительные для пресноводной фауны.
«Зачастую не очень понятно, чем обусловлено распределение особей жемчужницы в водоеме. Например, мы обследовали верхнюю, порожистую часть одной из соседних рек Онежского района, где рассчитывали найти популяцию моллюска, но ничего не обнаружили. Зато среднее течение оказалось заселено особями. Распределение жемчужницы может быть связано с присутствием на локальных участках водоема рыб-хозяев личинок моллюска (глохидий), питающихся до фазы взросления биологическим материалом на жабрах. Это также может быть связано и с определенным типом грунтов, и с последствиями молевого сплава леса», — цитирует пресс-служба директора Лаверовского центра, члена-корреспондента РАН Ивана Болотова.
Индикатор состояния экологии.
Присутствие в Кушереке пресноводной жемчужницы может говорить о достаточно хорошем экологическом состоянии водоема: M. margaritifera относится к видам-индикаторам, резко реагирующим на изменения среды. Она также является природным биофильтратором, поддерживающим чистоту воды в водоеме.