В Поморье обнаружили новую популяцию пресноводной жемчужницы

«Зачастую не очень понятно, чем обусловлено распределение особей жемчужницы в водоеме. Например, мы обследовали верхнюю, порожистую часть одной из соседних рек Онежского района, где рассчитывали найти популяцию моллюска, но ничего не обнаружили. Зато среднее течение оказалось заселено особями. Распределение жемчужницы может быть связано с присутствием на локальных участках водоема рыб-хозяев личинок моллюска (глохидий), питающихся до фазы взросления биологическим материалом на жабрах. Это также может быть связано и с определенным типом грунтов, и с последствиями молевого сплава леса», — цитирует пресс-служба директора Лаверовского центра, члена-корреспондента РАН Ивана Болотова.