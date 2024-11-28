В Ростовской области в 1,5 чаще стали брать льготные кредиты на обучение в вузах и колледжах

В Ростовской области с начала 2024 года жители региона взяли более одной тысячи кредитов с господдержкой на обучение в российских вузах и колледжах. По данным Сбера это в полтора раза больше, чем было год назад за то же время.
— В этом году жители Ростова и области взяли в общей сумме более 200 млн рублей образовательных кредитов с пониженной ставкой. Многие поступили в медицинские учреждения. Были те, кто решил развиваться в сферах ИТ, промышленности, финансов, искусства, педагогики, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, — Большинство продолжили свое образование в родном регионе, но немало ребят также выбрали вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Тюмени, Иннополиса и других городов нашей страны. Сейчас они могут учиться без мысли о том, где брать деньги на оплату обучения, ведь льготные условия позволяют студенту не работать до самого выпускного и некоторое время после него.
НАША СПРАВКА.
В рамках льготных условий во время всего обучения в аккредитованном учебном заведении, а также девяти месяцев после его завершения студент выплачивает кредит по сниженной ставке, всю остальную часть процентов берет на себя государство.
Деньги для обучения в аккредитованных высших и средних специальных учебных заведениях России могут быть предоставлены с 14 лет. Стоит учесть, что для несовершеннолетних студентов потребуется письменное согласие родителей.