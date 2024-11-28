Jelly Roll и Снуп Догг представили совместную песню на концерте в Нэшвилле

Рэпер Снуп Догг выступил на концерте кантри-музыканта Jelly Roll в Нэшвилле. Вместе артисты впервые исполнили трек Last Dance with Mary Jane. Композиция войдет в грядущий альбом Снуп Догга и Dr. Dre «Missionary», выход которого намечен на 13 декабря.
Коллаборация Снуп Догга и Jelly Roll представляет собой вариацию на композицию Тома Петти Mary Jane’s Last Dance (1993).
Прежде чем продемонстрировать новую песню, рэпер исполнил несколько своих хитов, среди которых оказались треки Drop It Like It’s Hot (2004), Gin and Juice (1993) и The Next Episode (1999), пишет People.
Ранее Снуп Догг и Dr. Dre уже выпустили две песни с альбома Missionary. Композиция Gorgeous с участием Джене Айко увидела свет 1 ноября, а фит c певицей Alus «Outta Da Blue» — 21 ноября.