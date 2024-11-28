Jelly Roll и Снуп Догг представили совместную песню на концерте в Нэшвилле

Рэпер Снуп Догг выступил на концерте кантри-музыканта Jelly Roll в Нэшвилле. Вместе артисты впервые исполнили трек Last Dance with Mary Jane. Композиция войдет в грядущий альбом Снуп Догга и Dr. Dre «Missionary», выход которого намечен на 13 декабря.