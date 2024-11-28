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В Башкирии объявили штормовое предупреждение

В Башкирии объявили штормовое предупреждение.

Сейчас в Олбани: +2° 3 м/с 87% 748 мм рт. ст. +2°
Источник: МЧС РБ

По информации госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, сегодня 28 ноября вечером, ночью и завтра 29 ноября в первой половине дня в отдельных южных районах республики ожидается сильная мгла с ухудшением видимости до 50 метров.

Ведомство обратилось к водителям с рекомендацией воздержаться от поездок в условиях плохой видимости.

«Если вы попали в мглу, уже совершая свой маршрут, помните, что к месту назначения вы в любом случае прибудете с опозданием. Поэтому выбирайте ту скорость движения, при которой вы наверняка сможете адекватно среагировать на возникшее препятствие, успев затормозить или совершить иной манёвр».

сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС.

Добавим, сегодня в республике ввели перерыв движения для всех типов транспорта на участке трассы Р-240 Уфа — Оренбург с 147 км (деревня Новая Васильевка) по 169 км (Салават). Это связано с ограниченной видимостью из-за тумана, сообщал «Башинформ».

МЧС